Оксана Федорова открывает детскую творческую школу

Как помочь своему ребенку развиваться гармонично, полноценно, и не только в фундаментальной науке и иностранных языках?

Сколько раз мы, мамы, замечали зажатость, неуверенность в себе, стеснение, неясную речь у наших детей? А ведь каждой из нас хочется помочь раскрыть крылья и устроить невероятный полет нашим самым главным в жизни людям, нашим детям.

Помочь раскрыть свой внутренний потенциал, почувствовать творческую составляющу в любом деле – может творческая атмосфера. Если человек решает самые разные вопросы с творческим подходом, то он становится счастливым, удовлетворенным результатом поиска решений.

Риторика и ораторское искусство, умение управлять своим голосом, держаться на людях, вокал, грамотная спонтанная речь, актерские приемы, – все эти дисциплины украсят любого человека, какую бы специальность для себя он ни выбрал.

Каждый из этих вопросов волнует многих мам. Чтобы помочь им, известная телеведущая, королева красоты и дважды мама, Оксана Федорова, впервые открывает творческую мастерскую, медиашколу для детей под именем собственного бренда.

Только сейчас знаменитость решилась на новое фундаментальное творческое образование, где она будет присутствовать не только как педагог на мастер-классах, но и сопровождать школу в ее ежедневных трудах и заботах. В рамках школы, детей будут обучать актерскому мастерству, вокалу, журналистике и модельному искусству.

Благодаря большому багажу знаний, фронтвуман Оксаны Федоровой, ее разноплановой деятельности, связям и опыту, абитуриенты школы смогут участвовать в крупнейших фестивалях и премиях, пробовать себя в работе с топовыми звездами, максимально проявлять свои способности во всех направлениях шоу бизнеса, актерства, эстрады, кино, телевидения.

Основная задача школы – раскрыть таланты и сформировать в детях мастерство.

«Наша Миссия, — говорит Оксана Федорова, — сформировать экосистему творческого образования детей в сфере сценических и медиа искусств.

Основная задача — раскрыть таланты и сформировать в детях мастерство. Владея навыками работы на камеру, спонтанной грамотной речи, актерскими приемами дети смогут в полной мере выражать себя и преображать друг друга и мир через творчество»,

«Секрет школы не только в качественном преподавании — академических дисциплин, — говорит основатель Оксана Федорова, но и в полноценном, всестороннем раскрытии потенциала каждого ученика, в поддержке любого проявления таланта и способностей. Здесь каждый одаренный ученик сможет найти все ресурсы для проявления своего видения, индивидуальности и создавать по-настоящему уникальные и ценные произведения искусства».

Школа поможет ребенку развить художественный вкус и чувство прекрасного, прокачать навыки самопрезентации и лидерские качества, научит работать в команде и развивать эмоциональный интеллект. А также позволит лучше понимать себя и научиться управлять своими эмоциями и телом.

В школе Оксаны Федоровой, под чутким руководством наставников, мы предоставляем детям возможность пробовать новое, принимать вызовы, справляться с препятствиями и добиваться успехов. Такой подход позволяет нам развивать будущих артистов и лидеров креативных индустрий!

Фото — Алексей САВАТАЕВ

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