Более половины регионов России примут участие во Всеобщем музыкальном диктанте!

2 октября пройдёт Международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант». В этом году желание поучаствовать выразили площадки в 48 регионах России и 4 странах мира.

В этом году дата проведения приурочена к Международному дню музыки и празднованию Столетия российского джаза. 2 октября (воскресенье) можно будет прийти на одну из множества площадок проведения, организованных энтузиастами, прослушать в живом исполнении авторский музыкальный фрагмент и записать услышанное нотами. Регистрация для участников доступна на сайте https://musdict.ru. По традиции участникам будут предложены диктанты разного уровня: от записи музыкального ритма для людей без специальной подготовки до сложной трёхголосной композиции. Проверяют диктанты специалисты, а результаты видит только сам участник в своём личном кабинете или на электронной почте. При желании можно отказаться от оценки или вовсе оставить факт участия анонимным. Для тех, кто не сможет посетить акцию очно, готовится онлайн-трансляция из здания главной площадки проведения – Российской академии музыки имени Гнесиных.

К столетию российского джаза совместно с Институтом музыки Lanote проект запустил новое направление – «Джазовый диктант». Оно пройдет в 19 регионах России. Свою симпатию этой идее выразили многие знаковые лица отечественного джаза, а на главной площадке проведения одним из иллюстраторов (тем, кто исполнит музыкальный фрагмент) станет один из ярчайших артистов отечественной джазовой сцены, педагог Академии джаза Игоря Бутмана – Евгений Лебедев.

Музыкальные фрагменты специально для акции создают российские композиторы под руководством экспертного совета. Для диктантов основного направления на некоторых площадках проведут открытые подготовительные занятия. Для подготовки к ритмическому диктанту команда проекта разработала видеокурс, на котором можно научиться основам музыкальной грамоты и понять, как записывать ритм нотными знаками.

Отличительная черта диктанта 2022 года – появление нового направления. Это пять специальных диктантов для джазовых музыкантов и любителей эстрадной музыки: от простейшего до сложного.

Проект «Всеобщий музыкальный диктант» реализуется силами энтузиастов на общественных началах, а его стремительное развитие подтверждает, что с помощью совместной творческой работы можно объединять людей, формировать их музыкальную грамотность и популяризировать интерес к музыкальной культуре.

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