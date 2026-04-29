1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Наш спецназ» добрался до Красноярска

Фото: пресс-служба Пятого канала

Пятый канал приступил к созданию новых эпизодов популярного сериала «Наш спецназ», действие которых развернётся в Красноярске, величественном городе Сибири. Съёмочный процесс охватит два фильма, получившие названия «Погоня» и «Вызов», и займёт несколько недель.

В первом фильме сюжет строится вокруг внезапного исчезновения осведомителя майора Кречетова в Санкт-Петербурге. Это происходит сразу после дерзкого рейда на тайник известного криминального финансиста, разоблачить которого помог Джон. Следствие рассматривает две версии: похищение или добровольный уход информатора, связанного с преступниками. Данные геолокации телефона пропавшего указывают на Сибирь, а именно на Красноярск, где на его имя забронирован номер в отеле. Майор Кречетов и бойцы группы «Трефа» отправляются на поиски. Они выходят на след, ведущий к уединённой базе отдыха, где собираются видные представители криминального мира. В процессе расследования пропадает и сам Кречетов. Для выяснения обстоятельств в Красноярск прибывает следователь СК Яна Левина. Ей предстоит в содействии с «Трефами» не только найти майора, но и понять, почему сибирский город в это время стал центром криминальной активности.

Вторая часть, «Вызов», обещает ещё более захватывающий сюжет. Местные правоохранительные органы привлекают «Трефу» к операции по задержанию опасного торговца оружием. Однако запланированная сделка срывается, и бойцы едва избегают опасности. «Отец» и «Туча» получают ранения и попадают в больницу, что вынуждает группу отложить возвращение в Санкт-Петербург. У спецназовцев появляется возможность отдохнуть на природе, наслаждаясь живописными сибирскими пейзажами. Но и здесь избежать неприятностей не удаётся: происходит убийство красноярского оперативника Павла Савельева. Главным подозреваемым становится командир «Трефы» Илья Фомин.

Снимать сериал будут в знаковых и живописных местах Красноярска, включая набережную Енисея, природные заповедники и окрестности тайги. Большое внимание уделяется съёмкам на натуре, зрителей ожидают масштабные сцены погонь, перестрелок, захватов преступников, а также захватывающие эпизоды в горах и на воде.

В музее-заповеднике «Коломенское» наградили лауретов конкурса художественных работ «Виват, императрица! Просвещенный век Екатерины»

