«Наш спецназ» добрался до Красноярска

Пятый канал приступил к созданию новых эпизодов популярного сериала «Наш спецназ», действие которых развернётся в Красноярске, величественном городе Сибири. Съёмочный процесс охватит два фильма, получившие названия «Погоня» и «Вызов», и займёт несколько недель.

В первом фильме сюжет строится вокруг внезапного исчезновения осведомителя майора Кречетова в Санкт-Петербурге. Это происходит сразу после дерзкого рейда на тайник известного криминального финансиста, разоблачить которого помог Джон. Следствие рассматривает две версии: похищение или добровольный уход информатора, связанного с преступниками. Данные геолокации телефона пропавшего указывают на Сибирь, а именно на Красноярск, где на его имя забронирован номер в отеле. Майор Кречетов и бойцы группы «Трефа» отправляются на поиски. Они выходят на след, ведущий к уединённой базе отдыха, где собираются видные представители криминального мира. В процессе расследования пропадает и сам Кречетов. Для выяснения обстоятельств в Красноярск прибывает следователь СК Яна Левина. Ей предстоит в содействии с «Трефами» не только найти майора, но и понять, почему сибирский город в это время стал центром криминальной активности.

Вторая часть, «Вызов», обещает ещё более захватывающий сюжет. Местные правоохранительные органы привлекают «Трефу» к операции по задержанию опасного торговца оружием. Однако запланированная сделка срывается, и бойцы едва избегают опасности. «Отец» и «Туча» получают ранения и попадают в больницу, что вынуждает группу отложить возвращение в Санкт-Петербург. У спецназовцев появляется возможность отдохнуть на природе, наслаждаясь живописными сибирскими пейзажами. Но и здесь избежать неприятностей не удаётся: происходит убийство красноярского оперативника Павла Савельева. Главным подозреваемым становится командир «Трефы» Илья Фомин.

Снимать сериал будут в знаковых и живописных местах Красноярска, включая набережную Енисея, природные заповедники и окрестности тайги. Большое внимание уделяется съёмкам на натуре, зрителей ожидают масштабные сцены погонь, перестрелок, захватов преступников, а также захватывающие эпизоды в горах и на воде.