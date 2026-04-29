Приём заявок на участие в конкурсе «Партитура» продлён

В связи с многочисленными обращениями участников Оргкомитет IV Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» принял решение продлить приём заявок. Новая дата окончания приёма заявок – 15 мая 23.59 по московскому времени.

Продление срока подачи заявок на конкурс позволит участникам доработать свои музыкальные произведения, повысить уровень и качество работ.

Изменение сроков подачи заявок не повлияет на дату подведения итогов конкурса: гала-концерт в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского состоится 19 ноября 2026 года, как и планировалось ранее.

Мы уверены, что внесённые изменения увеличат количество талантливых участников. Не упустите свой шанс!

С подробной информацией о номинациях и правилах проведения Конкурса можно ознакомиться на официальном сайте.

Конкурс «Партитура» проводит Фонд инновационного развития культуры, образования, науки (ФИРКОН) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Союза композиторов России. Партнеры Конкурса — Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Московский академический музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Российский национальный музей музыки, Московский государственный академический симфонический оркестр и телерадиоцентр «Орфей». Генеральный партнёр — Русское музыкальное общество.