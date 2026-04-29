Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Приём заявок на участие в конкурсе «Партитура» продлён

By T1
112
партитура конкурс
Фото: пресс-служба радио "Орфей"

В связи с многочисленными обращениями участников Оргкомитет IV Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» принял решение продлить приём заявок. Новая дата окончания приёма заявок – 15 мая 23.59 по московскому времени.

Продление срока подачи заявок на конкурс позволит участникам доработать свои музыкальные произведения, повысить уровень и качество работ.

Изменение сроков подачи заявок не повлияет на дату подведения итогов конкурса: гала-концерт в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского состоится 19 ноября 2026 года, как и планировалось ранее.

Мы уверены, что внесённые изменения увеличат количество талантливых участников. Не упустите свой шанс!

С подробной информацией о номинациях и правилах проведения Конкурса можно ознакомиться на официальном сайте.

Конкурс «Партитура» проводит Фонд инновационного развития культуры, образования, науки (ФИРКОН) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Союза композиторов России. Партнеры Конкурса — Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Московский академический музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Российский национальный музей музыки, Московский государственный академический симфонический оркестр и телерадиоцентр «Орфей». Генеральный партнёр — Русское музыкальное общество.

Предыдущая статья
«Наш спецназ» добрался до Красноярска
Следующая статья
В Якутии открыли Музей алмаза

Новое в рубрике