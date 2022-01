Патентная пассивность — вынужденный, но глобальный тренд

Компания IFI CLAIMS Patent Services провела исследование патентной активности американского инновационного рынка.

Крупнейший агрегатор американских и мировых патентных данных IFI CLAIMS опубликовал ежегодные рейтинги 2021 U.S. Top 50 and IFI Global 250, посвященные патентной активности, в соответствии с актуальными трендами инновационной экономики. Авторы традиционно анализируют регистрационную активность общемирового и американского бизнесов, а также отдельных иностранных компаний, которые получили патенты США.

Рейтинг 2021 U.S. Top 50 свидетельствует, что национальный американский бизнес в целом лидирует на своем технологическом рынке с 150 801 патентами за прошедший год, что на 69% больше, чем у японских предпринимателей, занявших второе место и получивших в 2021 году в США 47 105 охранных документов. На третьем месте представители Южной Кореи — 21 264 патента, на четвертом — обладатели американских патентов из Китая (20 679). Замыкает топ-5 бизнес Германии, самый энергичный европейский игрок на американском рынке инноваций (14 663).

Лидируют США и по уровню представленности национальных компаний в IFI Global 250: в 2021 году в рейтинг вошло 70 компаний. Второе место занимает Япония — 51 компания, третье место — у Китая (46 компаний). При этом сразу шесть китайских компаний вошли в первую десятку рейтинга, в то время как США представлены только IBM, занимающей восьмое место. Данный показатель свидетельствует о растущем патентном доминировании Китая — там находится практически каждый третий патент из портфеля участников IFI Global 250.

Глава IFI CLAIMS Patent Services Майк Бейкрофт подчеркнул, что правильно оформленная промышленная собственность — ключевой инструмент монетизации любых новых разработок, следовательно, количество патентов — важный показатель рыночного успеха: «Располагая данными о патентных заявках и выданных охранных документах, легко определить рыночные тренды — в какой отрасли ставки наиболее высоки, какого рода технологии лучше всего продаются. Кроме того, стремление бизнеса регистрировать изобретения обычно свидетельствует о благоприятной экономической ситуации и развитых правовых институтах государств».

Вместе с тем самым заметным итогом года стало серьезное проседание кривой на графике патентной активности. В 2021 году Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) удовлетворило всего 327 329 заявок. В пандемийный 2020 год эта цифра была больше — 352 000. Спад составил порядка 7%. По наблюдениям Майка Бейкрофта, в прошлом году произошло самое резкое сокращение числа выданных патентов за последнее десятилетие: предыдущий раз такой мощный провал был в 2012 году.

Патентная активность снизилась не только у американских компаний, но и у подавляющего большинства иностранных заявителей. Исключение — Китай с ростом на 10% — с 18 792 патентов в 2020 году до 20 679 в 2021-м. В итоге в 2021 U.S. Top 50 попали четыре китайские компании: Huawei — на пятой строке рейтинга, BOE — на 11-м, Advanced New Technologies — на 43-м, и Guangdong Oppo — на 49-м.

На фоне глобального снижения изобретательского энтузиазма сам перечень наиболее успешных сегментов американского рынка технологий изменился незначительно. Среди исследовательских направлений на первое место по числу патентов поднялся биокомпьютинг — подход в области искусственного интеллекта, использующий биологические теории и принципы. Стоит отметить, что с 2017 года биокомпьютинг вырос на 54%. Также в лидерах роста агротехнологии, а именно усовершенствования и создание новых сортов таких растений, как соя, кукуруза, томаты. Рост за пятилетние составил 42%. Также позитивную динамику показали электронные устройства для курения — рост на 40%, машинное обучение — на 39%, квантовые компьютеры — на 36%. Показатели роста зафиксированы в сфере технологий бурения для добычи ископаемых и воды, в автоматизированном проектировании и других областях.

Тройка компаний — лидеров рейтинга 2021 U.S. Top 50 также мало отличается от прошлогодней. Следует отметить, что она остается неизменной на протяжении последних пяти лет. IBM сохранила за собой первое место по числу выданных патентов, даже сбавив обороты по сравнению с прошлым годом на 5% (8682 против 9138). Следом идут Samsung Electronics Co Ltd и Canon с количеством выданных патентов 6366 и 3021 соответственно.

Четвертую строку в рейтинге в 2021 году занял Taiwan Semiconductor Manufacturing Co TSMC Ltd с 2798 выданными патентами, таким образом поднявшись на четыре позиции по сравнению с предшествующим годом. Замыкает пятерку лидеров Huawei с 2770 патентами, также переместившийся на четыре пункта выше.

Несмотря на то что умерить патентную активность в 2021-м пришлось большинству участников рейтинга, ряду компаний удалось увеличить количество выданных им патентов.

«Из 2021 U.S. Top 50 13 компаний нарастили свою патентную активность в ушедшем году. Пятерку лидеров возглавила Advanced New Technologies Co Ltd, увеличившая патентный портфель почти в восемь раз. Далее следуют: Micron Technology, количество патентов которой выросло на 16,5%, Saudi Arabian Oil Co с ростом патентов на 28%, Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd — на 33% и EMC IP Holding Co LLC — на 13,5%», — сообщил Майк Бейкрофт.

Если говорить об общих объемах патентных портфелей корпораций, рейтинг IFI Global 250 возглавила Samsung Electronics Co Ltd с портфелем из 90 416 патентов. Второе место — у Chinese Academy of Sciences (78 415), третье — у Midea Group Co Ltd (58 495), четвертое — у Huawei Investment and Holding Co Ltd (48 307). Замыкает пятерку лидеров China Petrochemical Corp (45 362).

Комментируя итоги рейтинга, президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС), заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Сергей Матвеев отметил предельную концентрацию промышленной собственности в руках корпораций, что оказывает ощутимое влияние на современный институт патентного права.

«Тревогу вызывает усиление контроля корпораций над технологиями. Сильные держатели патентов стали сильнее. Уровни монополизации весьма высоки: например, в протоколах беспроводных сетей доминировали, и очень вероятно, что впредь и безальтернативно будут доминировать, Huawei, Samsung, LG. В квантовых вычислениях никто не догонит IBM и Google, а в машинном обучении — IBM и Microsoft. Достижения в области растений останутся в руках Monsanto и Pioneer», — констатировал эксперт.

По мнению Сергея Матвеева, рост числа патентов, которыми обладают корпорации, идет не только за счет собственного R&D: «Если проследить судьбу технических решений, запатентованных два–три года назад стартапами, то все они (или патенты, или патенты вместе со стартапами) куплены. В итоге вместо справедливого вознаграждения за ценные знания и технические решения институт патентного права работает на монополизацию этих знаний».

В ряду оптимистичных прогнозов рейтинги 2021 года показали, что разнообразие отраслей, представленных в качестве наиболее активных в патентовании, вселяет надежду, что наращивать нематериальные активы в ближайшее время будут как сугубо инновационные, так и традиционные индустрии.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru