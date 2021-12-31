С Новым годом! Новогоднее поздравление от главного редактора АртМосковии Ольги Несновой

Дорогие друзья, коллеги, партнеры и уважаемые читатели!

Пройдёт несколько часов по Московскому времени и 2021 год будет завершён. Плохой он или хороший — об этом может сказать себе сам каждый из Вас. Для нас – редакции Издательского проекта СМИ АртМосковия, уходящий год был сложным, но очень интересным в плане информационного партнерства, творческих коллабораций, проработки старых проектов и формирования новых идей и направлений…

Впрочем, это не повод говорить о работе в праздничный вечер, а повод оглянуться назад и найти всё самое лучшее, что было в этом году.

Итак, сайт сетевого СМИ АртМосковия перешагнул рубеж в 15000 публикаций – освещенных событий сферы культура и искусство со дня своего создания*.

Мы испытали «чудеса технологий» и научились с помощью электронного диктора озвучивать новости. В новом году мы будем использовать и этот формат подачи материалов.

Мы, наконец-то, осмыслили идеи 2017-2018 года и начали верстку первой собственной редакциионной электронной книги – сборника интервью из серии #АртМосковиявлицах. В серии отдельными книгами на отдельном сайте будут представлены все опубликованные интервью на Артмосковии за прошедшие годы.

Электронные книги #АртМосковиявлицах будут доступны для чтения в режиме онлайн и бесплатно. О сайте с книгами сообщим ближе к середине февраля.

Мы пересмотрели организационные моменты редакционного фестиваля-конкурса искусств «АртМосковия собирает друзей!», учли опыт прошлых лет, потребности участников и готовим к запуску сайты Фестиваля по направлениям «Изобразительное искусство» и «Музыка». Сайты будут запущены до конца первого квартала 2022 года.

Также, мы готовим к запуску несколько новых информационных ресурсов, часть из которых будет преобразована в сетевые общетематические СМИ до конца 2022 года.

Мы работаем и над другими проектами и направлениями, о которых мы будем рассказывать по мере их реализации и запуска. Например, мы приняли решение выпускать мерч и сувенирную продукцию с работами художников АртМосковии…

В этом направлении нам есть чем удивить и порадовать Вас.

Но, какая бы интересная и творческая работа в редакции не велась, всё же 2021 год приближается к своему завершению… 18.41 в Москве. До боя курантов чуть больше пяти часов…

Позвольте поздравить Вас с праздником Нового года от имени всех участников редакции СМИ АртМосковия!

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ, МИРА, ДОБРА, ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ И БЛАГОПОЛУЧИЯ В НОВОМ 2022 ГОДУ!

И, если вы не успели купить календарь на 2022 год, примите в дар наш скромный подарок — электронные календари** с детскими работами младшего редактора АртМосковии, художника и начинающего композитора Александры Несновой. Пусть отличное настроение сопутствует Вам на протяжении всего года!

С уважением, главный редактор СМИ АртМосковия Ольга Неснова.

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* 1 апреля 2015 года.

** Скачать, распечатать и использовать в личных целях календари можно бесплатно по предложенной ссылке.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.