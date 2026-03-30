Наташа Степанова (SWAY): «Критика — это инструмент и возможность стать лучше»

Наташа Степанова (творческий псевдоним SWAY) в интервью поделилась с читателями АртМосковии историей своего творческого пути: от первых шагов в искусстве до участия в международных выставках и получения наград, подчёркивая, как важно не бояться начинать заново и искать собственный стиль.

— Какая выставка запомнилась больше всего?

— Первая персональная выставка в московской галерее два года назад. Выставка называлась «Пробуждение». Тогда я впервые увидела свои работы не в мастерской, а в выставочном пространстве — со светом, расстоянием и чужими взглядами. Запомнилось ощущение незащищённости и одновременно невероятной гордости. Пришли друзья, знакомые. И то незабываемое чувство, когда подруга сказала — беру! А через несколько дней звонок от куратора, хотят купить сразу 3 работы. Это было ощущение до мурашек.

— Что чувствуете, когда видите свою картину на выставке?

— Это как провожать ребёнка в первый класс. Стоишь, смотришь на неё под чужим светом, и внутри всё сжимается от неизвестности. Ещё не знаешь, подружатся ли с ней зрители, обидят ли её невнимательным взглядом или, наоборот, будут долго стоять и вглядываться. Ты уже не можешь ничего исправить или «поправить воротничок», остаётся только надежда, что она найдёт того, кому отзовётся. Это волнительное чувство, когда отпускаешь своё творение в большую жизнь и веришь, что оно найдет свой новый дом.

— Бывает так, что кто-то недооценивает вашу живопись? Как реагируете на критику?

— Знаете, с какой-то серьезной, обидной критикой я не сталкивалась. Возможно, всё впереди, и к этому нужно быть готовой профессионально. Но если говорить о конструктивной критике, то я всегда благодарна. Более того, у меня есть ритуал: перед тем как окончательно «отпустить» картину на выставку или к заказчику, я прошу друзей-художников, или близких людей, или кураторов посмотреть на неё свежим взглядом. Мне важно услышать замечания, пока ещё есть возможность что-то поправить. Так что критика для меня — это инструмент донастройки и возможность стать лучше.

— Что для вас важнее: признание коллег или отклик зрителей?

— Отклик зрителей. Коллеги оценивают технику, фактуру, приёмы- это полезно, но холодновато. А когда подходит незнакомый человек и говорит: «Я понял, что вы хотели сказать», «это так здОрово» или молча «зависает» — ради этого всё. Признание коллег приятно, но оно чаще про ремесло. Отклик зрителя — про жизнь, про смысл своего творчества.

— Какой конкурс или награда стали для вас особенно значимыми?

— Как ни странно, самым значимым стал мой первый конкурс, на который я отправила картины в самом начале своего творчества. И его можно было бы назвать неудачным, меня даже не заметили, не говоря уже о призах. Но именно этот провал стал самым серьёзным уроком. Я тогда, конечно, расстроилась, даже руки опустились на пару дней. А потом просмотрела работы финалистов, честно сравнила со своими и поняла: мне просто не хватает техники. Не «таланта», не «вдохновения», а именно ремесленных навыков. И этот конкурс стал для меня очередным толчком,- я пошла совершенствовать свои техники, учиться заново, пробовать новые материалы. Так что эта «неудача» — лучшая награда, которую мне дарила судьба.

— Картина какого художника висит у вас дома?

— В моем доме — мои картины. Есть небольшая картина коллеги-художника, чья техника мне очень понравилась. И это было не только про желание иметь ее картину, но и способ поддержать в непростой для нее период. И у меня есть шикарный альбом Бориса Вальехо (Валеджио), который периодически перелистываю, восхищаясь техникой, экспрессией. Его работы дают мне заряд позитива и энергии. А еще несколько атмосферных пейзажей фотохудожника из Карелии, с которыми никогда не расстанусь.