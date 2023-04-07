Национальный филармонический оркестр России отметит юбилей в Доме музыки

Праздничный концерт, посвященный 20-летию Национального филармонического оркестра России, состоится в Светлановском зале Дома музыки 11 апреля.

Первый концерт коллектива, созданного народным артистом СССР, выдающимся скрипачом и дирижером Владимиром Спиваком, состоялся 26 сентября 2003 года. Его выступление открыло и первый сезон Московского международного Дома музыки. В этот же день приказом мэра Москвы Юрия Лужкова Большому залу ММДМ было присвоено имя выдающегося дирижера Евгения Федоровича Светланова, которому НФОР посвятил свою дебютную программу.

«Впереди – огромная духовная жизнь этого зала. Я хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего концерта, тех, кто стоял у истоков нашего оркестра, и тех, кто помогает ему сейчас. Этот оркестр – знак того, что Россия стала другой – более духовной и более оснащенной. И я уверен, что этот оркестр станет достойным представителем Великого Отечества», – отметил маэстро Владимир Спиваков со сцены Светлановского зала.

С момента основания Московский международный Дом музыки и Национальный филармонический оркестр России связывает общая творческая судьба. Оркестр является резидентом Дома музыки, в Светлановском зале ежегодно проходят грандиозные проекты с участием коллектива – яркие концерты мировых звезд, масштабные программные циклы, знаковые международные фестивали, в числе которых «Владимир Спиваков приглашает» и «Москва встречает друзей».

11 апреля под управлением маэстро Владимира Спивакова прозвучит программа, которую составили сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского и Александра Скрябина. Сольную партию в Концерте №21 для фортепиано с оркестром Моцарта исполнит лауреат престижных международных конкурсов, стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова японская пианистка Шио Окуи.

Планируется трансляция в социальной сети ВК.

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