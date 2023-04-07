Куда сходить в апреле: гид по событиям в Москве, Санкт-Петербурге и других городах

Звездолет на ВДНХ, история российских комиксов, советская мода в выкройках и готовых моделях, рок-концерт на крыше и история любви в большом городе. Выбрали самые яркие события апреля, которые обязательно нужно увидеть.

ВЫСТАВКИ

Отправиться в Далекую Галактику

Подарок всем, для кого Люк Скайуокер, Хан Соло и Принцесса Лея – не просто имена, а целая вселенная. Накануне Дня звездных войн в павильоне №21 на ВДНХ откроется выставка-косплей «В далекой-далекой Галактике». Этот масштабный проект перенесет зрителей в мир самой известной космической саги. Больше двухсот экспонатов в 16 тематических зонах – галерея костюмов, техника, аниматронные представители инопланетных рас, в общем, все, от чего сердце поклонника «Звездных войн» запоет. А еще можно будет посидеть за штурвалом звездолета и купить на память сувениры.

Когда: с 28 апреля.

Где: ВДНХ, Пр-т Мира, 119, стр. 21.

Узнать все о советской моде

После революции Москва стала настоящей фэшн-столицей, где создавали актуальные образы для советских людей. О становлении и развитии советской моды рассказывает масштабный проект в Музее Москвы. «Дом моделей» собрал эскизы и готовые наряды известных советских модельеров, в том числе Вячеслава Зайцева, Татьяны Осмеркиной, Светланы Качаравы, Галины Гагариной, Натальи Орской и других. А также ткани, выкройки и модные журналы, фотографии с показов и хронику разных лет.

Когда: до 18 июня.

Где: Зубовский б-р, 2.

Послушать хрустальный звон

«Гимн стеклу» звучит в Музее хрусталя им. Мальцовых. В филиале Владимиро-Суздальского музея-заповедника открывается выставка к сорокалетию музея. Она рассказывает о том, как появился Гусевской промысел и хрустальный завод, и знакомит с образцами художественного стекла, которые созданы на производстве. Эта выставка – возможность увидеть предметы, которые редко покидают фондохранилище. В экспозиции – больше двухсот образцов Гусевского хрустального завода: от дореволюционных до предметов массового производства советской эпохи, включая цветные изделия из редкоземельного стекла, свинцовый хрусталь, а также авторские произведения.

Когда: с 1 апреля.

Где: г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 2А.

Подняться на крышу Artplay

Центр дизайна Artplay и проект «Москва глазами инженера» запускают экскурсию, посвященную первому креативному кластеру столицы. Экскурсия станет погружением не только в архитектуру, но и уличное искусство с реальными и виртуальными объектами от известных художников в пространстве музея под открытым небом, где их можно будет не только увидеть, но и услышать в формате городских сказок. Участники экскурсии проследят историю Artplay от зарождения производства в XIX веке до ревитализации промышленной территории в наши дни, прогуляются по галереям, связывающим корпуса, увидят сохранившееся заводское наследие, воспользуются уникальной навигационной системой и даже спустятся в бомбоубежище. Завершением экскурсии станет подъем на крышу с невероятной панорамой Москвы.

Когда: с начала апреля.

Где: Центр дизайна Artplay (ул. Нижняя Сыромятническая, 10).

Остаться наедине с собой

В арт-пространстве BURO ALL GALLERY можно увидеть тотальную инсталляцию Дарьи Неретиной «Скрытые фигуры». Старые и новые работы художница объединила и создала из них оазис, где каждый посетитель сможет оказаться наедине с самим собой. Это время для размышления о хрупкости жизни и бесконечное формирование воспоминаний через вещи, арт-объекты и ощущения.

Когда: до 2 июня.

Где: Б. Саввинский пер., 12/5.

Познакомиться с петербургским структурализмом

В галерее ARTinvestment.RU «21-й век» открылась большая выставка «Петербургский структурализм». В экспозиции – произведения 11 авторов, объединенных методом пластического раскрытия реальности. Это работы Сергея Борисова, Елены Бочаровой, Натальи Земляной, Сергея Касьянова, Александра Кондратьева, Людмилы Куценко, Александра Позина, Веры Соколовой-Зайцевой, Владимира Харина, Вячеслава Хомутова, Валерия Шабловского. Восприняв подход авангардистов – Малевича, Филонова, Петрова-Водкина – в поиске образов города, направление получило развитие затем на рубеже 1970-1980-х годов и преобразилось в постсоветское время, когда искусство в целом избавилось от идеологических штампов.

Когда: до 26 апреля.

Где: Гороховский пер., 7.

Увидеть работы российских дизайнеров

Почти 70 экспонатов из 15 городов собраны на выставке участников шорт-листа Всероссийского конкурса предметного дизайна «Придумано и сделано в России». Здесь представлены мебель, предметы интерьера, посуда, текстиль, керамика, объекты студийного дизайна, работы fine craft. Есть и любимчики публики, в том числе работа, которую выбирали чаще всего на народном голосовании. Это подвесной структурный канделябр LOUISE20 от дизайн-студии из Владивостока LPTV Design.

Когда: до 9 июля.

Где: Московская обл., г. Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1.

Соединить науку и искусство

В Еврейском музее и Центре толерантности о науке и искусстве будут говорить «На языке правил и исключений». Так называется совместная выставка с Политехническим музеем, которая охватывает период от эпохи Возрождения до наших дней. В экспозиции много интерактивных зон: например, в «Астрономии» можно прогуляться среди созвездий и посмотреть на работы Ростана Тавасиева, в разделе «Физика» об иных измерениях говорят на языке Малевича, а в комнате Эймса посетители погрузятся в трехмерную оптическую иллюзию.

Когда: 4 апреля – 2 июля.

Где: ул. Образцова, 11, стр.1А

Посмотреть и купить русских дизайнеров

Около 150 дизайнеров и брендов из Москвы и других городов России представят свои коллекции на маркетах Московской недели моды, которые пройдут с 28 по 30 апреля в Москве в 4 крупных московских торговых центрах. На маркетах можно приобрести товары брендов женской, мужской и детской одежды, а также обуви и аксессуаров. Маркет также будет иметь свою онлайн-площадку. Некоторые дизайнеры-участники разместят свою продукцию на платформе «Сделано в Москве»

Когда: 28 - 30 апреля.

Где: ТРК «Европолис» (Ростокино), ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания» и ТРЦ «Павелецкая Плаза».

МУЗЫКА

Спеть с «Фабрикой звезд»

«Круто, ты попал на ТВ» - эту песню участники «Фабрики звезд» пели в каждом сезоне шоу, а миллионы телезрителей подпевали им у себя дома. Гимн «Фабрики звезд» снова прозвучит на гала-концерте к 20-летию знаменитого телешоу в “МТС Live Холл”. На сцену выйдут Юлия Савичева, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Доминик Джокер, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун, группа «Тутси», Юля Михальчик, Михаил Гребенщиков - всего два десятка участников разных сезонов. Они споют те самые «фабричные» хиты, которые на один вечер вернут поклонников в атмосферу отчетного концерта одного из самых популярных телешоу на отечественном ТВ. Ведущая – Яна Чурикова.

Когда: 22 апреля.

Где: «МТС Live Холл» (Шоссе Энтузиастов, 5, стр.2).

Потанцевать на крыше

Рок встречается симфонической музыкой – и начинается концерт на крыше. 2 апреля Imperialis Orchestra поразит даже самых суровых поклонников Deep Purple, Queen, Kiss, Nirvana AC/DC, Metallica необычными и виртуозными интерпретациями хитов любимых групп. Живой оркестр, невероятная атмосфера и очаровательный вид на Москву – готовый рецепт для вечера в отличной компании.

Когда: 2 апреля.

Где: Болотная наб. 3, стр. 1.

ТЕАТР

Посмотреть премьеру «Шалома»

Для театра «Шалом» апрель станет месяцем премьер. Спектакль по пьесе Зухры Яниковой «Тахир и Зухра» создан в сотрудничестве с фестивалем «Черешневый лес». В основе – восточная легенда о двух влюбленных, которые мечтали быть вместе, несмотря на все испытания, которые посылала им судьба. Яникова перенесла действие в наши дни: современные Тахир и Зухра – мигранты, живущие в большом городе. Герой пытается сжиться с мыслью, что его любимая выходит замуж за другого и в итоге играет в ее жизни важную роль. Режиссером спектакля стал Мурат Абулкатинов.

Когда: 26-28 апреля.

Где: Варшавское шоссе, 71.

Увидеть новую версию «Преступления и наказания»

Премьера, которую ждали несколько лет - «Преступление и наказание» в постановке японского режиссера Мотои Миура. Премьерные показы в БДТ состоятся 15 и 16 апреля. Миура не раз обращался к русской классике и в этот раз выбрал роман Достоевского. Что интересно, Большой драматический расположен недалеко от тех мест, где разворачивается действие романа. Роль Раскольникова досталась Геннадию Блинову, а Порфирия Петровича - Руслану Барабанову. Татьяна Бедова, которая в экранизации романа 1969 года исполняла роль Сони Мармеладовой, сыграет старуху-процентщицу.

Когда: 15-16 апреля.

Где: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65.

Попасть на премьеру Богомолова

Константин Богомолов ставит на Малой Бронной спектакль «Вероника» по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Обещают, что текст останется неизменным. Историю о жизни на войне и в тылу, истории людей, в которых переплетаются любовь, надежда, предательство, надежды на светлое будущее, сыграют Иван Шабалтас, Вера Майорова, Людмила Хмельницкая, Андро Симонишвили.

Когда: 28-30 апреля.

Где: ул. Малая Бронная, 4.

Перечитать «104 страницы про любовь»

Постановка Анатолия Эфроса «104 страницы про любовь» произвела невероятный эффект. Минкульт осуждал молодого драгматурга Эдварда Радзинского за аморалку, но зрительская любовь была безусловной – спектакль с участием Ольги Яковлевой, Владимира Корецкого и Александра Ширвиндта шел с аншлагами. Спустя несколько лет пьесу Радзинского уже ставили по всей стране и вскоре перенесли на экран. Фильм «Еще раз про любовь» с Татьяной Дорониной и Александром Лазаревым сегодня считается золотым фондом советского кино. И вот теперь «104 страницы» появятся в репертуаре Театра на Таганке: спектакль ставит режиссер-стипендиат премии Эфроса Виктория Печерникова.

Когда: 12-13 апреля.

Где: Земляной Вал, 76/21, стр. 1.

ДЕТЯМ

Узнать о сотворении мира

Худрук театра «Шалом» называет постановку Дамира Салимзянова «В начале было…» спектаклем о радости творчества. Основанный на тексте о сотворении мира, он рассказывает и показывает, как из ничего появляется все – сначала звезды и земля, птицы, животные, люди – и начинается жизнь. В постановке, созданной совместно с фестивалем «Черешневый лес», будет много необычных и иллюзионных решений. Спектакль рассказывает ребятам о сложном – доступным нескучным языком и каждый из юных зрителей почувствует себя своего рода творцом, которому под силу создать что-то новое.

Когда: 15, 16, 29, 30 апреля.

Где: Варшавское шоссе, 71.

Попасть на сказочный выпускной

В центрах «КидБург Сказки» наступает удивительное время веселых выпускных. Чего тут только не будет. Вовсю развернется Праздник знаний. Придется приложить немало усилий, чтобы Царевна Нехочуха отправилась учиться читать и писать и не стала пленницей Страны безделья и вечных неприятностей. Ребятам предстоит перевоспитать капризную принцессу и спасти от проблем волшебное Царство-государство. А еще гостям «КидБург Сказки» предстоит найти чудеса Волшебника, которые выпали из его чудесной шляпы и отправиться на поиски приключений в Страну невыученных уроков. Праздник продолжится в центрах «КидБург Профессии». Увлекательные игры, чаепитие, фотографии на память с самыми яркими моментами – такой выпускной запомнится надолго.

Когда: апрель.

Где: ул. Автозаводская, 18, Театральный пр., 5, Солнечногорский р-н, 18 км Ленинградского шоссе от МКАД.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.