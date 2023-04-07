11 апреля Театр «V» приглашает зрителей на спектакль в жанре психологической драмы «Эквус».

Спектакль «Эквус», по одноименной пьесе П. Шеффера, завоевавшей пристальное внимание зрителей по всему миру, редко ставился в России. Несмотря на то, что данное произведение было признано лучшей пьесой мира 70-х годов XX столетия, у нас до сих пор не было качественного перевода на русский язык, способного отразить всю ее глубину. А поэтому мы с особой гордостью подчеркиваем, что у нас вы увидите спектакль в потрясающем авторском переводе Ирины Манакиной, заслуживающем отдельного внимания.

Спектакль сочетает в себе каноны психологического и игрового театра, которые бесконечно сменяют друг-друга и способствуют полному погружению зрителя в действие происходящее на сцене. По отзывам наших гостей, погружение в спектакль способно вызвать весь спектр эмоций – от тоски до восторга, от раздражающего непонимания до наслаждения гармонией.

Это очень яркая, зрелищная работа, по праву получившая признание среди зрителей, которая заставляет задуматься о собственной жизни и, возможно, найти ответы на самые фундаментальные вопросы бытия.

Несмотря на острую социальную составляющую спектакля: проблема самоопределения, вечный конфликт личности и общества, свободы и ограничений, желаний и законов, «Эквус» настолько многослоен, что каждый увидит в нем что-то свое, очень личное, зачастую болезненное, оберегаемое от посторонних глаз.

В спектакле нет однозначной правды, каждый из присутствующих в зале и на сцене должен будет сделать свой собственный выбор и жить в соответствии с ним.

Когда? 11 апреля в 19:00 в КЦ «Зил», зал «Трансформер». Билеты по ссылке.

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