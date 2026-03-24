1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Дмитрий Дибров назвал концерт-презентацию альбома «Проваливай» Анастасии Казанцевой «образом созидающей России»

В эти выходные в центре Москвы, в особняке «Леман», состоялась закрытая презентация дебютного альбома певицы Анастасия Казанцева «Проваливай», собравшая представителей светской, творческой и медийной среды. Среди гостей вечера — Дмитрий Дибров, Оксана Федорова и Алла Довлатова.

Презентация прошла в формате иммерсивного музыкального перформанса: пространство особняка было разделено на четыре стихии — огонь, воду, воздух и землю, а гости могли свободно перемещаться между залами, становясь участниками действия. В течение вечера Анастасия Казанцева исполнила ключевые треки альбома, объединённые единой драматургией и визуальной концепцией.

Особое внимание гостей привлек Дмитрий Дибров, который не только остался на мероприятии до самого финала, но и лично прошёл все иммерсивные зоны, отметив высокий уровень организации и концепции вечера. В своей речи он дал эмоциональную оценку происходящему:

«Только что, дамы и господа, мы были частью той России, которую хотели бы видеть — России созидающей, красивой, ясноглазой. России, которая поднимается и делает это — через искусство, через музыку, через энергию стихий».

Телеведущий подчеркнул, что подобные проекты формируют новое культурное пространство и задают высокий стандарт для индустрии:

«Это редкий случай, когда вечер становится не просто событием, а высказыванием. Мы увидели уровень, к которому хочется стремиться».

Поддержку мероприятию оказала Оксана Федорова — её фонд выступил партнёром вечера. В рамках программы она также обратилась к гостям с приветственным словом, подчеркнув важность культурных инициатив и поддержки молодых артистов.
Гостья вечера Алла Довлатова отметила атмосферу и формат презентации, назвав его «редким примером сочетания музыки, театра и живого взаимодействия с публикой».

Сама Анастасия Казанцева назвала этот вечер одним из самых важных этапов в своей карьере:

«Мне хотелось создать не просто концерт, а пространство, в котором зритель становится частью истории. Это был очень личный и одновременно масштабный опыт».

Презентация уже получила отклик в светской хронике и социальных сетях, где гости делятся впечатлениями от необычного формата. Эксперты отмечают, что проект Анастасии Казанцевой стал одним из самых обсуждаемых музыкальных событий весны.

Фото: Оксана ЛИТОВКИНА

