«Не надо учиться на блогеров. Учитесь думать»: Олег Газманов

23 февраля на Международной выставке-форуме «Россия» на площадке Знание.Лекторий (павильон №57, ВДНХ) состоялась ЛЕГЕНДАрная встреча с Олегом Газмановым. В теплой беседе со зрителями автор-исполнитель, композитор, продюсер, народный артист РФ и Легенда Тавриды рассказал о себе и о своем творческом пути, поделился воспоминаниями из детства и планами на будущее. Организовали встречу арт-кластер «Таврида» и Общество «Знание».

Я увлекался научной деятельностью, но затем осознал, что должен найти вдохновение в жизни. Я очень энергичный человек, поэтому хочу видеть результат сразу же, и не имеет значения – успех это или нет», - начал свой рассказ мэтр российской эстрады. Он рассказал, что его рвение заниматься музыкой связано с желанием получать сиюминутный результат и обратную связь от людей.

Артист поделился трогательными воспоминаниями и смешными историями из своего детства. Так, однажды маленький Олег принес в дом противопехотную мину, а будучи учащимся 3-го класса из-за неразборчивого почерка учительницы неверно пропел «бейте врага», заменив строки на «бейте врача».

Зрители, среди которых были поклонники артиста и талантливые дети и молодежь нашей страны, в ходе живого разговора смогли задать свои вопросы артисту. Юных поклонников интересовало, кто был кумиром Олега Михайловича в детстве (оказалось, что Юрий Гагарин), как он учился в школе (выяснили, что не очень) и даже спросили о его самой любимой военной песне (но точного ответа не получили, так как их много).

Поговорили и о современном прочтении творчества Олега Газманова и о том, как он сам воспринимает вариации молодых артистов на тему его популярных песен. Поводом для такого разговора стал недавно вышедший трибьют Олега Газманова – музыкальный альбом, в котором его хиты зазвучали в новых аранжировках в исполнении резидентов арт-кластера «Таврида». А впервые эти композиции были представлены летом 2023 года на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму.

«Когда участники пели мои песни в собственных аранжировках, это было просто потрясающе. Это действительно очень интересные творческие эксперименты. Детей и молодежь ты не заставишь любить себя, здесь нужно желание. Именно поэтому я очень благодарен ребятам за то, что они выбрали меня и мое творчество».

На встрече Олег Михайлович выразил благодарность всем причастным к созданию и развитию проекта «Таврида.АРТ», а также поблагодарил молодых талантливых музыкантов за новое «прочтение» его композиций.

В завершении встречи артист поздравил всех с Днем защитника Отечества.

«Этот праздник очень значим для нас и нашей страны, потому что Россия всегда отстаивает свои интересы. У нас мощная, сильная армия. Сейчас такое поздравление имеет особый оттенок — наши герои сейчас сражаются. Они должны знать, что мы все, весь наш тыл, делают все для того, чтобы победа пришла, а солдаты вернулись живые и невредимые. Мы их ждем», — сказал Олег Газманов.