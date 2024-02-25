В Москве состоялся Всероссийский Адмиральский гала-приём, приуроченный ко дню рождения Фёдора Ушакова и юбилею его канонизации

Завершился Всероссийский Адмиральский Гала-приём, прошедший 24 февраля 2024 года в Центральном Доме Российской Армии. Организованный в день рождения адмирала Фёдора Ушакова Оргкомитетом по строительству Храма в его честь, Гала-приём был посвящён 20-летнему юбилею общецерковной канонизации адмирала.

Торжественное мероприятие прошло при поддержке Русской Православной Церкви, Администрации Президента РФ и Минобороны России совместно с комитетом Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Союзом Ветеранов Морского Флота и оргкомитетом Всероссийского конкурса «Адмирал Фёдор Ушаков моими глазами», с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках мероприятий по строительству Духовно-исторического комплекса и Храма в честь святого праведного воина Феодора Ушакова на Ленинградском шоссе Москвы.

Гала-приём прошел под покровительство Администрации Президента РФ при патронаже заместителя главы АП РФ Магомедсалама Магомедова, куратора Департамента по межнациональным отношениям. Мероприятие началось с приветственного обращения господина Магомедова.

Духовно-исторический комплекс

«Строительство Комплекса и Храма мы начали в августе 2022-го года. Этот проект, он уникален тем, что в нем нет якорного инвестора. Каждый сидящий здесь, каждый жертвователь практически участвует в создании этого пространства — храма Федора Ушакова, придела, приходской школы и большого музея. Я надеюсь, что уже 15 октября мы завершим строительство теплого контура нашего храма», — выступил на Приёме глава инициативной группы по строительству комплекса, член Генерального совета «Деловой России» Дмитрий Шлопак.

Роль святого в российском культурном наследии

Адмиральский гала-прием показал, что даже на фоне беспрецедентных геополитических вызовов российское общество едино в преддверии президентских выборов. И центрами этого единения, как и прежде, остаются традиционные ценности, героические страницы и фигуры истории Отечества — такие как Федор Ушаков.

«В чем святость Ушакова? Конечно, подвиги совершали многие полководцы. Но Церковь увидела критерий святости именно в этом человеке в том, что он был очень милосердным и сострадательным, жил очень скромно, отдавая свое немалое жалование простым и неимущим людям. Когда его канонизировали, на церемонию собиралась вся округа, несколько десятков тысяч человек», — прокомментировал постоянный член Синода РПЦ, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

«Почему мы отмечаем день рождения святого именно сегодня, 24 февраля? Это отчасти моя заслуга: будучи севастопольским курсантом, я впервые занялся изучением вопроса датировки и места рождения святого. В военных и гражданских энциклопедиях данные о рождении адмирала разнились, а в архивах таких сведений не было вовсе. Пришлось проделать немалую работу, чтобы найти источники», — рассказал на Приёме капитан первого ранга, доктор исторических наук и военный историк Владимир Овчинников.

Храм и конкурс

В рамках мероприятий по популяризации был также проведен всероссийский конкурс «Адмирал Ушаков моими глазами», награждение победителей которого состоялось на выставке «Россия — моя история» несколькими днями ранее.

«В конкурсе принимали участие 8000 россиян от 5 до 70 лет: рисунки, стихотворения — все их работы впечатляли и вселяли радость за то, что в нашей стране есть такой национальный герой», — рассказал экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

В программу Гала-приёма вошли выступления известных артистов, эстрадных творческих коллективов, симфонических, струнных, духовых и военных оркестров, знамённых групп и древнерусских звонниц, разнообразные арт-перформансы, памятно-мемориальные мероприятия и выставочные презентации о жизненном пути и победах непобедимого русского флотоводца, торжественное награждение победителей и лауреатов посвящённого ему всероссийского творческого конкурса, а также исторический гала-ужин, дополняющий официальную часть, и праздничный концерт.

Бюст для донецкой школы и икона от Виктории Цыгановой

Сертификат на установку бюста адмирала Ушакова от всероссийского проекта «Аллея славы» из рук адмирала Владимира Комоедова для Гимназии № 6 города Донецка получил сенатор Совета Федерации от ДНР Александр Волошин. А певица Виктория Цыганова подарила строящемуся храму изготовленную в семейной мастерской икону святого.

Оргкомитет

В Оргкомитет Адмиральского гала-приёма, в который вошли: постоянный член Священного Синода РПЦ, почётный настоятель московского Храма в честь Феодора Ушакова митрополит Викентий, священноархимандрит Санаксарского монастыря (место погребения Фёдора Ушакова) епископ Климент, Патриарший архидиакон Константин Барган, заместитель председателя Государственной Думы, сопредседатель жюри конкурса «Адмирал Фёдор Ушаков моими глазами» Анна Кузнецова, сопредседатели Оргкомитета Адмиральского гала-приёма директор Департамента культуры Минобороны России Артём Горный и глава инициативной группы по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого и праведного воина Феодора Ушакова Дмитрий Шлопак, сопредседатели Адмиральского совета при Духовно-историческом комплексе в честь Феодора Ушакова, экс-командующие Балтийским и Черноморским флотами адмиралы Владимир Валуев и Владимир Комоедов, экс-заместитель директора ФСБ России генерал-полковник Виктор Комогоров, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан, директор Роспатриотцентра Елена Беликова, председатель Союза писателей России Николай Иванов, академик Российской академии художеств Никас Сафронов, ректора МПГУ Алексей Лубков, всемирно известный путешественник и мировой рекордсмен Фёдор Конюхов, народный артист России, всемирно известный пианист Юрий Розум, заслуженный артист России Андрей Мерзликин и председатель Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского Павел Карпухин.

Фото - Екатерина БЫКОВА