Вера Ермакова. Автопортрет

В Галерее Беляево Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается ретроспективная выставка «Вера Ермакова – художник и время». Автор живописных и графических произведений – талантливый художник московской школы живописи, признанный мастер портретного жанра, тонкий лирик-пейзажист – Вера Георгиевна Ермакова (1923-1982 гг.). Экспозиция, подготовленная к 100-летнему юбилею со дня рождения художника, включает в себя: портреты, лирические пейзажи и натюрморты из коллекции семьи художника и частных собраний, среди которых работы, ранее никогда не экспонировавшиеся на выставках.

Вера Ермакова окончила Московский государственный институт им. В.И. Сурикова. Одним из педагогов института, сыгравших огромную роль в становлении Ермаковой как художника, являлся Сергей Герасимов – крупнейший советский живописец, мастер, сочетающий в себе удивительный дар пейзажиста с талантом художника-портретиста. Мастерство и талант учителя во многом определили направление творчества молодого художника.

Довольно рано Ермакова выработала собственную индивидуальную манеру письма, что наглядно проявилось в портретных работах, которые составляют основную часть её творческого наследия. Портреты современников, создаваемые автором на протяжении всей жизни, отличаются жизненной убедительностью и живописной свободой. Через свои полотна Вере Ермаковой удавалось передать атмосферу эпохи, отражающую многие аспекты жизни страны с 1950-х до начала 1980-х годов. В экспозицию выставки вошли портреты: государственных деятелей, представителей научной и творческой интеллигенции, военачальников, простых тружеников и ветеранов, в числе которых портреты главного конструктора ракетно-космических систем С.П. Королева, космонавта Б.Б. Егорова, генерала армии Д.Д. Лелюшенко, солистки Большого театра Л.А. Никитиной, старейшей актрисы МХАТ С.В. Халютиной, актёров театра им. Ермоловой И.И. Соловьева, В.С. Якута, художника Э.М. Рейтенбург и другие.

Вера Ермакова. Портрет С.П. Королева

Вера Ермакова. На операции (Хирург к.м.н. Т.Н. Алшевская)

Следует отметить одну из особенностей живописи Веры Ермаковой. Художник предпочитала крупнозернистый «репинский» холст и, как правило, готовила грунты сама, пользуясь советами старейших мастеров живописи и по собственным рецептам.

Свободное владение кистью, этюдная манера, точный и решительный рисунок - всё это делает акварельные пейзажи Ермаковой самостоятельной линией творчества. Лирические пейзажи – пейзажи-настроения, тесно связанные с традициями московской школы, передают восхищение красотой русских просторов, раздумья о месте человека на родной земле. А каждый цветок художник писала так, будто создавала портрет. Вера Георгиевна исследовала особенности растения, его форму, цвет и место в пространстве, словно модель, с присущим только ей лицом, стилем или фигурой.

Работы Ермаковой ранее экспонировались на многочисленных художественных выставках в Москве и других городах СССР. Произведения автора находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Музея Вооруженных сил, Музея космонавтики, а также в собраниях зарубежных музеев и в частных коллекциях России и мира.

Вера Ермакова. Таруса. Первый снег