Фестиваль «Фонд Бельканто – 15 лет» проведёт серию концертов в Кафедральном соборе св. Петра и Павла

Благотворительный фонд cодействия развитию музыкальной культуры «Бельканто» — общественная организация, занимающаяся поддержкой уникальных культурных проектов, организацией концертов классической музыки, фестивалей и оперных спектаклей. отмечает своё пятнадцатилетие. Трудно точно подсчитать количество концертов, прошедших за эти годы, успешных московских и международных музыкальных фестивалей, организованных Фондом, число талантливых музыкантов – участников различных программ, проектов и циклов, перечислить все знаковые концертные площадки столицы, с которыми Фонд познакомил множество благодарных слушателей.

Среди несомненных удач фонда можно отметить фестивали «Вивальди и К˚», «Дни Шопена в России», «Классика и джаз», «Шуманиана». Особенной любовью аудитории Фонда , которая с каждым годом становится всё больше, пользуются специальные проекты, посвященные музыкальной культуре различных стран: «Дни британской культуры в Москве», «Диалог великих культур. Россия — Франция», «Дни австрийской культуры», «Пять вечеров. Россия — Германия».

Фонд «Бельканто» по праву гордится своими творческими находками, успешно прошедшими испытание временем и за полтора десятилетия не потерявшими популярности. В первую очередь это уникальный цикл концертов под общим названием «Звучащие полотна», в котором, погружая зрителя в единую гармонию искусства, объединяется гений великих композиторов и живописцев. Ежегодными культурными событиями стали международные фестивали «Дорога в Рождество», «Шереметьевские сезоны в усадьбе Кусково», «Шедевр фирмы Зауэр», проходящий в Кафедральном соборе святых Петра и Павла на историческом органе «Зауэр» 1898 года. Впервые в России Фондом Бельканто представлена опера Моцарта «Заида» в постановке Романа Виктюка, а в 2019 году состоялась мировая премьера иммерсивной оперы Пёрселла-Сергунина «Король Артур».

Огромное внимание Фонд уделяет эстетическому воспитанию детей, постоянно предлагая юным слушателям новые концерты литературно-музыкальных циклов «Интерактивное музыкальное представление для самых маленьких» и «Музыкальные сказки с песочной анимацией», основными площадками для которых служат замечательные московские музеи.

В наших концертах принимают участие выдающиеся музыканты России, Европы и Америки, прославленные драматические артисты.

Деятельность фонда призвана способствовать развитию музыкальной культуры и вносить свой вклад в просвещение общества.

Фестиваль, посвящённый дню рождения Фонда, представляет самые яркие программы последних лет. В исполнении известных солистов, прославленных камерных ансамблей, симфонических оркестров, хоровых коллективов- среди которых Российский квартет саксофонистов, органный дуэт Бельканто, хор театра «Новая опера», Государственная академическая хоровая капелла им.А.Юрлова -звучат сочинения И.С.Баха, В.А.Моцарта, Л.ван Бетховена, Дж.Верди, Дж.Гершвина, русских классиков и современных композиторов.Многие концерты сопровождаются мультимедийными художественными инсталляциями.

Всех любителей музыки, наших преданных старых и дорогих новых друзей мы приглашаем на этот чудесный праздник в старинный Кафедральный Собор в центре столицы, с которым Фонд Бельканто связывает многолетнее плодотворное сотрудничество.

Подробная программа концертов представлена на официальном сайте фонда «Бельканто» – https://www.belcantofund.com/

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