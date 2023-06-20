«Не обещай» – Ula Diring представляет новую песню

Ula Diring - поп-проект, где тонко смешались женственность и сила, где оголяются чувства и слышен голос души, - представляет новый зажигательно-танцевальный трек «Не обещай». Это сингл в стиле фанко-поп, в каждой ноте, в каждом слове которого летнее настроение и танцевальный вайб переплетаются с грустью и болью от отношений, зашедших в тупик:

«Я тебя всё так же люблю, но вес твоих фраз стремится к нулю».

Исполнительница написала эту песню вместе с мужем.

«Я хотела вылить из себя инфантильную привязанность, доказать, что достаточно умная прокаченная, духом, а Даня (муж) - просто танцевального настроения. Я, как девочка, хотела тотальной честности, а муж, как любой мальчик, - приятной ложью сгладить острые углы.

Этот трек - история наших отношений, в которой каждый найдёт что-то о себе. Она для тех, кто знает, что такое спустя годы, когда влюблённость уходит на задний план и остаются лишь серые будни, когда пара достигла изобилия в первичных чувствах и уже перетаскивает одеяло с одного конца кровати на другой, стоять перед выбором - продолжать быть вместе или расставаться.

Не обещай, счастья больше, когда тише,

Не обещай эту лунную тропу.

Не обещай, я обниму, и стану ближе.

Мир создаю и в нём пою.

Мы с Даней прошли этот мучительный, болезненный этап однажды. А спустя три года поняли, что можно совершенно по-иному. И отразили наше новое видение в сингле "Не обещай". Он о том, как проходить такие переломные этапы, не утопая в боли, а научиться отпускать и просто отдаться солнцу, лету, танцу, музыке. Посмеяться, поиронизировать над собой и друг другом»:

Ула Ула Ула-ла

Откровенна и мила,

Без царевны голова

Уже 21 июня 2023 каждый сможет наполниться летним настроением и исцелить душу, отдавшись ритму сингла «Не обещай».

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