IVAN презентовал свой новый сингл «Ритм осеннего дождя»

«Как-то еще в августе мы с Сергеем сидели на студии, шел дождь. Я взял в руки гитару и начал наигрывать риф. Потом как-то между прочим Сергею пришла фраза «Ритм осеннего дождя», мы дописали припев и первый куплет. Песня оказалась настолько атмосферной, что ей захотелось сразу же со всеми поделиться. Недолго думая опубликовал видео, и оно набрало более 100 тысяч просмотров в первый же день. Конечно, мы решили доделать песню и выпустить. В итоге получилась легкая, красивая композиция, которую вы можете услышать на всех площадках», — делится исполнитель.

Ранее IVAN выпустил песню с легендарными музыкантами: Николаем Носковым, Стасом Пьехой и Игорем Романовым «Не вставай на колени».

4 ноября состоится сольный концерт IVANa в фудмолле «ДЕПО», а 10 декабря в Нижнем Новгороде. На концертах прозвучат как новые, так и давно полюбившиеся композиции.

Слушайте «Ритм осеннего дождя», приходите на концерты, обнимайтесь и любите, ведь, как справедливо отмечает IVAN: «Когда ты влюблен, любая погода в радость».

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