Не просто книга: «Дареш» – пропуск в другой мир

Фэнтези-бестселлеры Кати Брандис завоевывают повсеместную любовь детей и подростков. Не исключение и новинка «Дареш». Это первая книга в увлекательной трилогии о магии стихии и животных-полулюдях, которые отправляются в опасные приключения.

По сюжету гильдии Дареша не могут прийти к согласию. Когда Рена из гильдии Земли освобождает животных-полулюдей, ей приходится бежать. Позже она объединяется с Аликс, Роуэном и Дашка из гильдий Огня, Воздуха и Воды. Только вместе они могут объединить народы Дареша, но для этого им придется совершить опасное путешествие в сердце Белого леса.

Истории Кати Брандис увлекают детей и подростков с первых страниц. Благодаря легкому слогу и закрученному сюжету юные читатели не только полностью погружаются в историю, но и на время сами становятся частью этого фэнтези-мира. Помимо лихих приключений автор подчеркивает значимость настоящей дружбы, взаимопомощи и уважения друг друга. Это позволяет детям не только весело провести время за чтением книг, но и узнать в них себя и найти ответы на свои вопросы.