В издательстве «Эксмо» представили новую книгу Михаила Лабковского  «Люблю и понимаю» 

Как воспитать счастливого человека и не сойти с ума от беспокойства?

«Дети воспринимают наш богатый внутренний мир исключительно целиком: вместе со всеми тараканами, неврозами, неуверенностью, тревогами и страхами. Они учатся у нас не тогда, когда мы читаем им нотации и объясняем, что такое хорошо и что такое плохо, а когда разговариваем по телефону, выясняем отношения друг с другом и просто живем».

В издательстве «Эксмо» выходит новая книга самого известного российского психолога, автора бестселлера «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» Михаила Лабковского. Новинка одновременно представлена в бумажном варианте в книжных магазинах и в электронном и адиоформате в озвучке Всеволода Кузнецова эксклюзивно на сайте и в приложениях ЛитРес.

«Люблю и понимаю» — это вдохновляющая настольная книга для родителей детей любого возраста. Родительство — сложный путь, особенности которого каждый познает на практике, а случайные советы из Интернета только повышают тревожность. Михаил Лабковский профессионально развенчивает стереотипы о воспитании и рассказывает, как вырастить счастливого человека, который будет вспоминать детство с радостью.

Книга начинается с откровенного разговора о том, как понять, готовы ли вы к родительству, насколько вы действительно хотите детей. Это не такой простой вопрос, как может показаться. И «хочу» здесь куда важнее, чем «надо». Михаил Лабковский рассказывает о психологических особенностях малышей до трех лет и проблемах, с которыми может столкнуться женщина, только примеряющая на себя роль матери, о кризисе трех лет, подготовке к детскому саду, воспитании школьника и способах сохранить хорошие отношения с подростком. В каждой главе есть вопросы реальных родителей и краткие, но емкие ответы на них. Такие «иллюстрации» помогают понять, как принципы воспитания, о которых рассказывает автор, можно применить в жизни.

Для Михаила Лабковского нет «неудобных» тем. Он просто отвечает на сложные вопросы, с которыми может столкнуться каждый родитель: как отвечать на детскую агрессию, как правильно наказывать, как говорить с детьми о сексе, почему гендерные стереотипы мешают воспитанию, а кружки «раннего развития» могут повредить ребенку.

В последней главе Михаил Лабковский говорит о взрослых, у которых сложные отношения с родителями, и дает советы, как выбраться из образа обиженного ребенка, чтобы не передать эту тяжесть семейных ошибок собственным детям.

В тексте не будет «воды» и рассуждений о том, как выглядят идеальные мать и отец. Погоню за идеалом Михаил Лабковский считает одним из главных врагов счастья. Ребенок может легко сломаться под тяжестью родительских надежд. Чтобы вырасти счастливым человеком с нормальной самооценкой, ему нужны понимание, поддержка и ощущение безусловной любви. Как все это обеспечить — подробно и на конкретных примерах рассказывается на страницах книги «Люблю и понимаю».

Михаил Лабковский — психолог со стажем более тридцати лет, создатель авторских методик, лектор, книги которого обрели мировую известность. Автор бестселлера «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», где собраны практические, иногда шокирующие советы, как изменить жизнь к лучшему, избавиться от тревог, быть счастливым и делать то, что хочется.

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