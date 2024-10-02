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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Наносемантика» и Литрес озвучили книгу Аркадия Гайдара синтезированным голосом Юрия Левитана

editor
By editor
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Гайдар

Специально к 110-летию со дня рождения Юрия Левитана, «голоса Победы», «Наносемантика» и Литрес готовят к выпуску аудиокнигу «У переднего края». В ней военные очерки Аркадия Гайдара звучат в исполнении синтезированного голоса советского диктора.

Совместный проект российского разработчика нейросетевых решений «Наносемантики» и книжного сервиса Литрес реализован при поддержке Артура Левитана-Сударикова, правнука Юрия Левитана. Синтезированный голос знаменитого диктора впервые используется для озвучивания литературных произведений в России. Кроме того, в создании проекта активное участие принял образовательный проект «Ударения», который помогает совершенствовать грамотность речи.

Сборник «У переднего края» включает в себя такие очерки Аркадия Гайдара, как «Война и дети», «У переднего края», «Мост», «Ракеты и гранаты», «У переправы», аудиопроект будет доступен бесплатно со второго октября на сайте и в приложениях Литрес. Эти произведения писатель создал перед своей гибелью в октябре 1941 года, будучи военным корреспондентом на фронте. Они представляют собой зарисовки из жизни обычных людей на войне, простым языком раскрывая драматические моменты и повседневные эпизоды фронтовой жизни. Выпуск сборника последних произведений автора приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Разработчик нейросетевых решений «Наносемантика» создал голосовую модель Юрия Левитана на базе платформы NLab TTS (Text-to-Speech), которая специализируется на синтезе голоса из текстового формата. Модель была обучена на основе массивного архива из Госфильмофонда и редких архивных записей, которые хранятся в музее Левитана во Владимире.

При работе с аудиозаписями разного качества разработчики столкнулись с непростой задачей синтеза узнаваемого тембра. Технические особенности записи тех времен повлияли на восприятие диктора, но специалистам «Наносемантики» все же удалось воссоздать чистый, теплый, ламповый звук, который изящно подчеркивает голос Левитана.

Аудиокнига «У переднего края» — это только начало пути: голосовая модель Левитана продолжает развиваться и улучшаться, постепенно осваивая эмоциональные оттенки и работу с акцентами. Проект открывает новую эру для синтезированных голосов, постепенно приближая их к живым исполнителям, и в то же время сохраняет возможность познакомить будущие поколения с легендарным «голосом Победы».

«Мы очень рады стать частью такого значимого проекта и внести свой вклад в сохранение исторической памяти. Создать голосовую модель одного из самых важных голосов XX века в нашей стране — большая честь для нас. Особую благодарность выражаем Литрес за профессиональную работу над звуковым оформлением аудиокниги. Важно, чтобы такие голоса, как голос Юрия Борисовича Левитана, снова зазвучали, но уже в новом формате аудиокниг и виртуальных проектов», — отметил Станислав Ашманов, генеральный директор «Наносемантики».

«Литрес активно реализует и поддерживает современные технологичные проекты. В последние годы искусственный интеллект ускоренно развивается, появляется все больше возможностей. У нас уже был интересный акт сотворчества авторов и ИИ — наши digital-авторы Андрей Глебов и Антон Платунов вместе с GPT-4 написали роман «Скайнет в эпоху киберпанка». А сейчас мы выпускаем аудиокнигу «У переднего края», которая будет озвучена голосом известного советского чтеца Юрия Левитана при помощи технологии синтеза речи. Еще несколько лет назад сложно было представить себе подобные технологические возможности – сегодня же мы видим, что перед нами открываются все новые удивительные горизонты», — подчеркнула Екатерина Писарева, шеф-редактор ГК «ЛитРес».

«Голос и интонации легендарного советского диктора Юрия Левитана навсегда остались в памяти нескольких поколений. Благодаря усилиям разработчиков и современным технологиям голос моего прадеда продолжает жить и помогает новым поколениям лучше понимать события прошлого», — рассказал Артур Левитан-Судариков.

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