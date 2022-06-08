Не только вкусно, но и полезно: что ждет гостей на фестивале еды «ВКУСНО!»

18 июня на одной из самых популярных гастрономических и lifestyle площадок Москвы – фудмолле «Депо.Москва» — состоится фестиваль еды «ВКУСНО!» и церемония награждения Премии «Здоровое питание».

Гастрономический фестиваль в Москве – это мероприятие не только вкусное, но и веселое, интересное, а главное полезное.

Фестиваль еды «ВКУСНО!» обещает стать событием субботы: разнообразные интерактивы и мастер-классы, викторины и дегустации, розыгрыши и подарки, но главное — вкусная разнообразная еда и качественные продукты от лучших производителей и поставщиков России.

Весь день для гостей фестиваля на главной сцене «Депо.Москва» будут проходить кулинарные мастер-классы от лучших шеф-поваров:

Станислав Шургалин, Шеф-повар ресторана Stories. Покажет как правильно готовится палтус обжаренный на коже.

Андрей Лановецкий, экс-шеф Веган кафе Эйва, экссу-шеф ресторан Artest, концепт шеф. Будет готовить кальмара фаршированного сыром и луком пореем.

Анна Дедова, фудблогер, автор первого русскоязычного блога о смузи и боулах. Покажет как делать вишневый смузи с манго и лаймом и смузи боул с малиной, черной смородиной и авокадо.

Илья Мишенко, Шеф повар Большого театра. Поделится секретным рецептом шейки индейки су-вид, обжаренной на гриле или сковороде с муссом из яблок.

Григорий Мосин, Известный шеф-повар и телеведущий канала «Кухня ТВ». Будет готовить «Зеленый салат», простой в приготовлении, но невероятно вкусный и полезный.

Каждый желающий сможет не только узнать секреты шеф-поваров, но и попробовать готовое блюдо, а также поучаствовать в розыгрышах вкусных подарков.

В рамках фестиваля состоится награждение лауреатов премии «Здоровое питание» — ежегодной общественно значимой награды, призванной способствовать привлечению общественного внимания к проблеме здоровья в общем и здорового питания в частности. Ведущим выступит российский телеведущий, актёр и продюсер Антон Привольнов.

Фудмолл «Депо.Москва» — гастрономическая и событийная площадка, расположенная на территории бывшего трамвайно-троллейбусного парка. Пространство объединяет 75 гастрономических ресторанных концепций, 60 лавок со свежими фермерскими продуктами и рассчитан на 2 000 посадочных мест.

Расписание и подробная информация о фестивале на сайте.

Где? Фудмолл «Депо.Москва» (г. Москва, ул. Лесная, д. 20, стр. 3)

Время? 11:00 – 18:00.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

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