Останкинская башня присоединится к празднованию 350-летнего юбилея Петра I

9 июня Останкинская башня присоединится к празднованию 350-летия Петра I. Российский государь, ставший первым Императором Всероссийским, основатель Санкт-Петербурга, вошел в историю как выдающийся государственный и военный деятель России, талантливый полководец и дипломат, основатель регулярной армии и флота.

В день рождения Петра I 9 июня с 00:00 в течение суток на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться поздравительный видеоролик. В нем изображены корабли Петровской эпохи и знаменитый символ Санкт-Петербурга — памятник Медный всадник, установленный на Сенатской площади Санкт-Петербурга и воспетый в поэме А.С. Пушкина.

В честь юбилея основателя культурной столицы России, с 21:00 до 23:00 Останкинская башня будет подсвечена в светлой гамме — в цвете белых ночей, которые проходят сейчас в городе на Неве.

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