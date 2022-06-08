Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку «Было — стало» Валерия Юрлова, яркого представителя неоавангарда второй половины XX века, пионера послевоенной абстракции. Юрлов — создатель уникальной изобразительной системы, которую он последовательно развивает на протяжении всей жизни. Его работы находятся в собраниях крупнейших музеев мира, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Русский музей, Центр Жоржа Помпиду, Художественный музей Зиммерли и др. На выставке в МАММ представлены живопись, графика, объекты и фотографии художника, охватывающие период с 1960-х по 2010-е годы, наряду с работами последних лет, которые будут показаны впервые.

Валерий Юрлов. Было – стало. 1968. Предоставлено автором

Валерий Юрлов. Было – стало. 1968. Предоставлено автором

Валерий Юрлов (род. 1932) принадлежит к поколению художников-шестидесятников, чьи творческие и духовные поиски пришлись на эпоху оттепели. В конце 1950-х–1960-х годах запрет на показ «другого искусства» ненадолго ослаб и Москву охватил выставочный «бум» — всего за несколько лет были показаны работы главных звезд современного западного искусства: Пабло Пикассо, Пьера Сулажа, Жана Фотрие и др. Событием, оставившем особенно яркий след в творческой эволюции советских неофициальных художников, стала Американская выставка 1959 года в парке «Сокольники», в которой участвовали лидеры нью-йоркской школы абстрактного искусства: Джексон Поллок, Марк Ротко, Виллем де Кунинг и др. Для многих отечественных нонконформистов именно абстракция стала главным визуальным языком современности, так как «позволяла проникнуть в суть вещей, в их внутреннее содержание». Акт живописи приравнивался к акту познания.

Оптика зрения и мышления Юрлова — одиночки, не причислявшего себя к каким бы то ни было художественным группировкам, — сформировалась еще во время обучения в Московском полиграфическом институте (1949–1955). «Я очень рано пришел к пониманию избранного мною пути, — рассказывает художник, — и когда впервые увидел работы Пикассо и Поллока, мне показалось, что я все уже до них знал и придумал». Преподавателями Юрлова на факультете художников книги были «наследники русского авангарда», выпускники знаменитых Высших художественно-технических мастерских — Павел Захаров, Иван Чекмазов, Андрей Гончаров. По воспоминаниям Юрлова, в 1940-е–1950-е годы они были «своего рода отщепенцами, но вопреки официальным установлениям, стремились увлечь нас идеями авангарда 20-х годов». Пытаясь сохранить преемственность традиций, педагоги обучали студентов методам композиции, законам формо- и цветообразования, цветоведению.

В этот же период Юрлов начинает интересоваться проблемами взаимоотношений между чистыми формами. Переосмысливая авангардистские эксперименты начала века, он постепенно разрабатывает собственную эстетическую концепцию.

«Было — стало» — пластическая формула, найденная Юрловым на берегу моря в местечке Гульрипше близ Сухуми, где художник жил отшельником в конце 1950-х годов. Во время очередной прогулки он заметил консервную банку, разбитую волной. Сопоставив две формы — целую и видоизмененную, — Юрлов открыл универсальную метафору единства противоположных начал, составляющих основу мироздания. Надкушенное яблоко, разбитая бутылка, стакан или, наконец, чистая геометрическая форма в композициях Юрлова получают статус знака-символа. Различные состояния объекта, представленные художником одновременно, репрезентируют единство гармонии и хаоса, добра и зла, жизни и смерти. Размышления автора о взаимодействии структур и явлений тесно связаны с идеями Николая Кузанского — немецкого философа и теолога XV века, полагавшего, что «все вещи состоят из противоположностей».

В «пара-формах» Юрлов не ограничивается поиском тождественного и противоположного, он исследует пространственные, пластические и смысловые отношения, возникающие между различными формами. «Почувствовать и увидеть себя предметом, таким же, как и другие окружающие меня предметы», — так описывает свой метод работы художник. По-особому Юрлов работает и с темой времени. По воле автора-демиурга оно растягивается, сжимается, движется нелинейно или поворачивает вспять, неумолимо являя нашему взгляду «то, что было» и «то, что стало».

Музей и автор благодарят за содействие в организации выставки Дмитрия Стерликова и Кирилла Алексеева.

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