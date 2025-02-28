«Не видно берегов»: ERSHOV выпустил проникновенный трек о любви

Известный российский артист и блогер ERSHOV удивил своих поклонников новым романтическим треком «Не видно берегов». Пронзительная и нежная баллада повествует о большой любви, которая смогла устоять перед испытаниями судьбы и преодолеть преграды, созданные ошибками прошлого.

«Не видно берегов» — это музыкальное признание, адресованное самому дорогому и близкому человеку. Несмотря на то, что их отношения пережили немало сложностей, два любящих сердца продолжают биться в унисон, хранить верность и взаимоуважение. Они стали друг для друга путеводными звездами — ориентирами, которые освещают путь и помогают не сойти с верного пути даже в кромешной тьме.

Главный герой песни полон благодарности и светлых эмоций по отношению к своей избраннице. Он переживает нелегкие времена и обращается к возлюбленной, уверяя ее в том, что его чувства останутся сильными и непоколебимыми, даже несмотря на злые происки судьбы.

«У моей любви к тебе не видно берегов,

Сердце зовет меня, в дальние,

Туда, где сны, поет душа всему назло,

Злая судьба моя, привела к тебе опять…»