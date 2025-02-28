5 лучших рок-трека 2024 года

Nishubert – «Универсам»

Энергичный, несколько механический рок, маскирующийся под постпанк, с хриплым, пропущенным через несколько плагинов голосом. Песня похожа на артефакт другой эпохи главным образом из-за манеры исполнения – ритмичной и будто искусственно ускоренной. Голос звучит как будто из репродуктора, а в музыку щедро, но ненавязчиво добавлена реверберация. Текст – абстрактная социальная лирика, свойственная постпанку, он пронизан русским бесцельным бродяжничеством, Ultima Thyle которого – универсам.

ЖЩ — «2000 ярдов»

Тяжелые аранжировки, сделанные на семиструнной гитаре и порой напоминающие рев бензопилы, – самое то для любителей мрачной музыки. ЖЩ лихо заигрывают с акустикой и злыми барабанами. Интересная вокальная подача, резко меняющаяся с лиричной на экспрессивную панк-роковскую добавляет треку пронзительности. Текст — оголенная откровенность, личные и депрессивные рассуждения об утерянной счастливой жизни. Мужская суровость мыслей и музыки, за которой прячется глубинный отчаянный экзистенциальный кризис.

ЭЙС – «Дом безмятежного сна»

«Дом безмятежного сна» — путешествие в воспоминания, где ностальгия оборачивается болью. Инструментальная основа композиции заслуживает отдельного внимания. ЭЙС играет на контрастах: гипнотические гитарные рифы, затягивающие слушателя, как паутина, переплетаются с меланхоличным обрамлением. Эта песня не просто ностальгия, а триггер — напоминание о том, что тьма, порой кажущаяся частью нашего прошлого, может вернуться в настоящем.

Курара, Ула – «Кари Глазки»

Потусторонний голос солиста Курары и ангельский тембр Улы воссоздают эпичное соединение альтернативного рока и народных напевов. Какофония технических звуков, необычное решение аранжировки для Курары, сочетается с абсолютно фольклорным текстом, похожим то ли на заговор, то ли на проклятье. Протяжное и заунывное стенание юной девушки основано на реальном фольклорном материале, что придает треку магнетической мифичности. Эта сомнамбулическая музыка, состоящая из контрастов тембров и звуковых приемов, внедряет куда-то на подсознание ауру магического реализма русской глубинки. И судя по истории группы Курара, глубинки сибирской!

Душь feat. Принятие – «Штормит»

Мрачный и тяжелый надрывный прог-рок от группы Принятие и истеричный раздирающий речетатив от Душь. Еще одна мантра с народным сюжетом обращения к силам природы, которая смешана с тяжелым металлическим звуком. Мурашки тут вызывает не только первобытный сюжет о заклинании стихии, но и экспрессивная манера исполнения. В сочетании с такой же яркой и резкой музыкой, которая усиливает эффект внутреннего надрыва, получается что-то похожее на исповедь мученика, которые вот-вот бросится в штормящее море.

Фото предоставлены пресс-службой «КушнирПродакшн»