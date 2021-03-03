«Небеса подождут» – драма на телеканале «Россия»

9 марта 2021 года на телеканале «Россия» начинается премьера остросюжетного многосерийного фильма «Небеса подождут», главные роли в котором исполняют Александра Урсуляк, Александр Робак, Павел Трубинер, Анатолий Кот и Вадим Андреев. Новый сериал расскажет, можно ли перехитрить судьбу, если на кону не только счастье, но и жизнь близкого человека?

Главный герой Сергей Воробьёв (Павел Трубинер) вёл совершенно обычную жизнь: строил планы с любимой женщиной Светланой (Александра Урсуляк), развивал бизнес с другом детства и партнёром Юрием (Анатолий Кот) и совершенно не собирался умирать. Юрий предлагает Сергею преступную схему по продаже оружия, но Сергей отказывается и погибает от выстрела друга. Попав на тот свет, он уговаривает девушку «наверху» отпустить его обратно на Землю, чтобы защитить от друга-подлеца любимую, которая ждёт ребёнка. Теперь у Сергея есть 40 дней на Земле, но в теле самоубийцы-неудачника Валентина Хорькова (Александр Робак). Светлана не подозревает, что этот странный человек, который её преследует, и есть погибший любимый Сергей, а «друг семьи», который поддерживает её в тяжёлую минуту, на самом деле – настоящий убийца. У Сергея совсем немного времени, чтобы подобраться к Светлане, спасти любимую и остановить бывшего друга.

Идея о том, чтобы получить отсрочку для завершения земных дел и заставить судьбу подождать – не нова. Она прекрасна развита и в литературе, и в кинематографе, более того – существует несколько фильмов с таким же названием. Например, лента Le Ciel attendra, в которой героиня знакомится в интернете с молодым человеком-вербовщиком запрещённой организации, членство в которой якобы обеспечивает родным места в раю. Более оптимистичный сюжет и три номинации на «Оскар» у комедии «Heaven Can Wait» Эрнста Любича 1944 года, в которой недавно скончавшийся герой рассказывает Люциферу свою биографию, убеждённый в том, что его ждёт ад. Но самым известным одноимённым фильмом стала работа Уоррена Битти и Бака Хенри про звезду футбола, чья карьера пошла на спад. Он погибает в результате несчастного случая, а душа попадает к очень правильному ангелу, который выясняет, что его время не пришло и душу придется вернуть обратно, правда в другое тело. Все эти истории объединяет одно: у героев на Земле остаются любимые люди и вместе с ними – причины, чтобы жить. Все эти картины, как и драма телеканала «Россия» «Небеса подождут» позволяют зрителям задуматься: живём ли мы так, как нам хочется, поступаем ли правильно, используем ли данные нам возможности?

«Тема смерти интересует нас на протяжении всей жизни: когда детьми мы узнаем, что человек умирает и его закапывают в землю, с тех пор эта мысль крутится в голове, – рассказал один из режиссёров-постановщиков Рамиль Сабитов, – К тому же история путешествия души – заманчивая перспектива. В этом проекте мы исследуем момент клинической смерти, когда душа отделяется от тела и наблюдает за всем происходящим со стороны: как врачи бьются, как плачут родственники, и как эта душа ищет выход из сложившейся ситуации».

Александр Робак:

«Изначально мой герой Хорьков живёт своей жизнью, а после неудачной попытки самоубийства в его тело вселяется душа Сергея Воробьёва. И теперь мой герой – это просто тело, ему приходится находиться в двух ипостасях – решать проблемы Воробьёва и в то же время жить с деспотичной мамой и общаться с невестой. Ему надо как-то менять мир под себя, при этом не ломая и не круша. А его как Воробьёва всё раздражает и хочется ломать, переиначивать, переделывать».

Сериал «Небеса подождут» поднимает важные темы: где грань между добром и злом и когда благие намерения превращают человека в чудовище, одержимое местью, что важнее – внешнее или внутреннее? Но прежде всего «Небеса подождут» – это история об обычных людях, дружбе, предательстве и любви, которая всегда побеждает.

Анатолий Кот:

«Морально оправдать человека, который убил друга детства, невозможно. Да, он сделал это в состоянии алкогольного опьянения, эйфории, он был сам прижат к стене, но, тем не менее, я такой поступок оправдать не могу, да и мой герой тоже. Стечение обстоятельств, так сложилось… Он думал, что оступился лишь однажды, но снежный ком нарастает и нарастает, сметая все на своём пути. Он сам загнал себя в угол, в комнату без окон и дверей, выхода из которой нет».

Премьера! «Небеса подождут». С 9 марта в 21:20 на телеканале «Россия».

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