Подмосковные театра станут участниками федеральной программы «Большие гастроли»

Впервые за последние 30 лет Министерство культуры России подготовило Всероссийский гастрольно-концертный план ведущих театров и национальных коллективов страны, сформированный по единым правилам. В плане отражены гастроли по двум направлениям – театр («Большие гастроли») и государственные национальные коллективы («Мы – Россия»).

Сцена из спектакля «Любовь и карты» в постановке Химкинского драматического театра «Наш дом»

«Три государственных и один муниципальный театр в условиях высокой конкуренции стали участникам федеральной программы «Большие гастроли – 2021». Если спектакли Московского Губернского театра, Московского областного государственного театра юного зрителя и Московского областного театра кукол на протяжении нескольких лет становятся ярким событием гастрольной программы в регионах России, то для Химкинского драматического театра – это шанс заявить о себе в стране впервые. В этом году гастроли для театров особенно важны, так как в прошлом из-за ограничительных мер они не состоялись. Уверена, что встреча с новым зрителем подарит необыкновенные впечатления артистам и вдохновит на новые творческие проекты», — сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Всего в конкурсе участвовало больше 1.000 заявок от государственных организаций страны на поддержку гастрольно-концертной деятельности. Такое рекордное количество запросов говорит о том, что потребность в гастролях различных творческих коллективов очень велика.

15 мая Московский Губернский театр представит спектакль «Энергичные люди» и 16 мая спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» в Архангельске.

17 мая Московский областной театр юного зрителя отправится на гастроли в Магадан, где покажет спектакль «Каникулы Бонифация» и «Шукшин».

С 25 по 29 мая Химкинский драматический театр «Наш дом» на сцене «Камерного музыкального театра Республики Адыгея им. А. А. Ханаху» представит спектакли «Любовь и карты», «Клубничное королевство», «Карлик Нос».

С 29 октября по 1 ноября адыгейский театр «Камерный музыкальный театр Республики Адыгея им. А. А. Ханаху» в рамках обменных гастролей представит спектакли «Ослепленные», «Волшебная овечка» и «Приключенья у Лукоморья» на сцене театра «Наш дом» в Химках.

С 12 по 17 ноября Московский областной государственный театр кукол на площадке «Театра кукол Республики Карелия» в Петрозаводске покажет спектакли «Мойры Петроградского района», «Африканские сказки», «Сказка о капризной принцессе и короле лягушек».

Напомним, что Федеральная программа «Большие гастроли» стартовала в 2014 году по инициативе Министерства культуры России. Программа представляет собой масштабные гастроли ведущих драматических и музыкальных театров страны, таких как — Большой и Малый театры, МХАТ им. А.Чехова, Театр Вахтангова, Табакерка, Московский Губернский театр, РАМТ, Театр Наций, «Новая опера», «Геликон-опера», «Современник» и многих других с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, с участием звезд отечественного театра.

Всего в 2021 году в гастрольных проектах примут участие 250 театров и 26 национальных коллективов, их постановки и концерты увидят зрители во всех регионах страны.

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