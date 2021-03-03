«Крепкие орешки»: на Пятом канале долгожданная премьера

1 марта на Пятом канале состоялась премьера сериала «Крепкие орешки». Главные роли исполнили Филипп Азаров и Борис Бедросов.

«Крепкие орешки» – так за глаза в шутку называют коллеги двух оперативников убойного отдела. Лавров и Романов – напарники. Они полные противоположности друг друга. Один балагур и весельчак, любитель ночных клубов и женщин. Второй – примерный семьянин и спортсмен. Однако, несмотря на все разногласия, в случае серьезной опасности каждый готов прикрыть спину друга. Хотя и сложно представить какую-то опасность, способную вывести героев из равновесия: в силу профессиональной деформации оба оперативника давно относятся к любому риску с хладнокровием, ведь для работы нужен трезвый и ясный ум.

Филипп Азаров, актер сериала «Крепкие орешки»:

– Изначально решили, что мой персонаж будет развиваться по мотивам нашумевшего сериала Californication, где сыграл Дэвид Духовны. На российских экранах этот фильм выходил под названием «Плейбой из Калифорнии». Я сыграл отвязного персонажа, очень нетипичного для Пятого канала: много секса, поцелуев, пьянок и не только. Но задача стояла сделать это очень деликатно, чтобы не перешло в ситуацию, когда оперативник только пьет. Поведение моего героя должно было стать изюминкой сериала.

И на самом деле, постоянные споры между разбитным Лавровым и примерным Романовым добавляют в сериал иронии и юмора. На экране не только преступления и поимки преступников, но и семейные и любовные драмы.

Филипп Азаров, актер сериала «Крепкие орешки»:

– Мы хотели отойти от типичного криминального детектива, чтобы было много юмора, много жизни. Чтобы личная жизнь перекликалась с работой, и не было сплошной оперативной работы очередных оперативников. На мой взгляд, в сериале получилось хорошо раскрыть тему взаимоотношений с моей супругой, которую я по-прежнему люблю, и она меня любит, но мы понимаем, что не можем быть вместе. У нас маленькая дочка и все отношения строятся вокруг этого. Он не может найти такую же женщину. Отсюда разовые встречи, романы, интрижки. Персонаж боится показать свою слабость и таким образом пытается ее прикрыть, уходя в разгул.

Но главный козырь сериала – это коллекция мировых блокбастеров, отголоски которых прослеживаются в эпизодах сериала. 32 серии детектива станут увлекательным квестом по поиску узнаваемых сюжетных ходов голливудской классики: «Бесславные ублюдки», «Криминальное чтиво», «Один дома», «Хищник» и многие другие, но в Петербургских декорациях.

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