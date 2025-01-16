«Неделя памяти жертв Холокоста»: от Калининграда до Владивостока

В 2025 году «Неделя памяти жертв Холокоста» включена в план официальных мероприятий празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ежегодный комплекс мероприятий «Неделя памяти жертв Холокоста» проходит в России до конца января на федеральном уровне и открывает год празднования 80-летия Великой Победы. Организатором события выступает Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), правительства Москвы и центра «Холокост». Цикл мероприятий приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января) и 80-летию освобождения Красной армией лагеря смерти Аушвиц.

«Неделя памяти» проводится в России с 2015 года. «За 11 лет «Неделя памяти жертв Холокоста» стала важным общественным и медийным событием, — говорит исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая. — Аудитория «Недели памяти» — люди разных национальностей и конфессий. Холокост — это часть истории нашей страны: почти половина всех жертв были советскими гражданами. Страшный символ Холокоста — лагерь смерти Аушвиц — освободили воины Красной армии. Мероприятия «Недели памяти» ориентированы во многом на молодежь, ведь именно ей предстоит сохранять память о Холокосте в будущем и передать это своим детям».

В 2025 году сотни мемориальных, образовательных и культурных событий «Недели памяти» по традиции объединят всю страну.

Многие организации по всей стране уже откликнулись на призыв РЕК и ФАДН стать партнерами «Недели памяти» и готовятся провести мемориальные, культурные, образовательные мероприятия в своих регионах. Чтобы получить методические рекомендации по проведению таких мероприятий и статус соорганизатора «Недели памяти», нужно обратиться в РЕК.