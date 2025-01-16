РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойРегионы России«Неделя памяти жертв Холокоста»: от Калининграда до Владивостока

«Неделя памяти жертв Холокоста»: от Калининграда до Владивостока

editor
By editor
72
неделя-памяти-жертв-холокоста
Фото © пресс-служба РЕК

В 2025 году «Неделя памяти жертв Холокоста» включена в план официальных мероприятий празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ежегодный комплекс мероприятий «Неделя памяти жертв Холокоста» проходит в России до конца января на федеральном уровне и открывает год празднования 80-летия Великой Победы. Организатором события выступает Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), правительства Москвы и центра «Холокост». Цикл мероприятий приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января) и 80-летию освобождения Красной армией лагеря смерти Аушвиц.

«Неделя памяти» проводится в России с 2015 года. «За 11 лет «Неделя памяти жертв Холокоста» стала важным общественным и медийным событием, — говорит исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая. — Аудитория «Недели памяти» — люди разных национальностей и конфессий. Холокост — это часть истории нашей страны: почти половина всех жертв были советскими гражданами. Страшный символ Холокоста — лагерь смерти Аушвиц — освободили воины Красной армии. Мероприятия «Недели памяти» ориентированы во многом на молодежь, ведь именно ей предстоит сохранять память о Холокосте в будущем и передать это своим детям».

В 2025 году сотни мемориальных, образовательных и культурных событий «Недели памяти» по традиции объединят всю страну.

Многие организации по всей стране уже откликнулись на призыв РЕК и ФАДН стать партнерами «Недели памяти» и готовятся провести мемориальные, культурные, образовательные мероприятия в своих регионах. Чтобы получить методические рекомендации по проведению таких мероприятий и статус соорганизатора «Недели памяти», нужно обратиться в РЕК.

Предыдущая статья
Состоялась премьера финального трейлера фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
Следующая статья
Шпионский детектив сняли на «Юг.Кино»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru