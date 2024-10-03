В «Массандре» показали работы московских художников

В сентябре «Массандра» — винодельческое предприятие мирового уровня — отпраздновало свой 130-летний юбилей. Частью торжества стала выставка «Отражение Массандры» участников Творческого молодёжного сообщества изобразительного искусства «Таврида.АРТ». В экспозицию вошли работы молодых авторов Гордея Мурашко, Валерии Мироненко (Леры Лыбы) и Серафимы Пигида из Москвы. Они посвящены многовековой истории «Массандры» и вкладу виноделия в культурный код Крыма.

Многовековая история полуострова Крым неразрывно связана с именем легендарного винодельческого предприятия «Массандра». На протяжении более столетия это производство является хранителем винодельческих традиций, демонстрируя миру самобытность и высочайшее качество крымских вин. В год празднования 130-летия компании «Массандра» возник новый виток развития и переосмысления культурного наследия Крыма. Выставка «Отражение Массандры» от участников Творческого молодёжного сообщества изобразительного искусства арт-кластера «Таврида», открывшаяся в стенах винодельни, демонстрирует, как современное изобразительное искусство способно открывать новые грани восприятия полуострова, его природных и архитектурных достопримечательностей.

В экспозиции представлены живописные полотна, вдохновлённые виноделием «Массандры». Их авторы — участники Творческого молодёжного сообщества изобразительного искусства арт-кластера «Таврида». Оно объединяет талантливых художников, фотографов, кураторов, арт-менеджеров из разных регионов страны, продвигающих молодое отечественное искусство. Это сообщество предоставляет платформу для обмена идеями, знаниями и опытом среди профессионалов, а также поддерживает развитие их карьеры. Свои работы на выставке представили Гордей Мурашко, Валерия Мироненко (Лера Лыба) и Серафима Пигида из Москвы. Кураторами проекта выступили руководитель службы изобразительного искусства «Таврида.АРТ» Анастасия Куклина, ведущий специалист службы изобразительного искусства «Таврида.АРТ» Ксения Гуляева и координатор Творческого молодёжного сообщества изобразительного искусства Даниил Иванов.

Валерия Мироненко, известная также как Лера Лыба, окончила МГАХИ им. В. И. Сурикова, её работы попали в шорт-лист Signature Art Prize (Лондон), а в 2022 году девушка стала полуфиналистом 16th International ARC Salon (Нью-Джерси). В 2023 году она принимала участие в Blazar Young Art Fair. В экспозицию выставки вошла её работа «Лоза»: на картине старинная арка открывает вид на виноградники и залив. Элементы архитектуры арки отсылают к историческому зданию винодельческой компании.

«В этот раз появилась возможность затронуть тему виноделия с многолетней историей и традициями. Мои работы часто посвящены югу и морю, так как земли Северного Причерноморья для меня — родные места. В работе хотелось передать состояние жаркого полудня, характерного для этой местности, и яркого солнца, которое согревает своим теплом плодородные земли полуострова и виноградные лозы», — говорит Валерия.

Среди участников выставки член Московского союза художников, Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКO Серафима Пигида. Она окнчила МГАХИ им. Сурикова с золотой медалью Российской Академии художеств за дипломную картину. Сейчас работы Серафимы находятся в частных коллекциях в Голландии, Дании, Франции и России. Участник многих значимых выставок, в том числе в Новой Третьяковке. На полотне « Виноградники Массандры » можно увидеть, как виноград, растущий на склонах, насыщается южной атмосферой и солнцем на фоне загадочной горы Аю-Даг и побережья Чёрного моря.

«Много раз писала картины в Крыму, знаю эти места хорошо. Южный берег — один из самых удивительных краёв полуострова. Эти места особенные, вдохновляют на создание чего-то прекрасного», — отмечает Серафима.

Художник Гордей Мурашко сейчас обучается на 3 курсе ВГИК художественного факультета в мастерской художника кино. Он занимается иллюстрацией, проводит мастер-классы по живописи в жанре портрета, а также по пленэрной живописи. В экспозиции его работа с видом на парадную часть дворца в Массандре — памятник архитектуры конца XIX века, который был построен по заказу князя С.М. Воронцова, а позднее был приобретен царской семьей. В советское время в нем находился научно-исследовательский институт виноделия и виноградарства. Массандровский дворец узнаваем, связан с именем Воронцовых, давших развитие производству вин в России и, что менее известно, был сердцем научных исследований в области изготовления вина.

«Фотография нечасто может передать поэтику аромата, «солнце в бокале». Изобразительные средства, доступные художникам, намного богаче и разнообразнее, чем фактическая передача информации. Это и коллаж, и живопись, и возможности стилизации, цветовых решений. Каждому времени соответствуют различные художественные приемы. Этикетки 60-х, 90-х годов сегодня уже не модны, а потребитель, как это не парадоксально, выбирает продукт по упаковке. Поэтому привлечение молодого поколения, чувствующего изменения и современные веяния в искусстве, но воспитанного на искусстве классическом, изучившем его, для оформления упаковки вин, разработки фирменной продукции очень важно для продвижения предприятия «Массандра» в целом», — поделился Гордей Мурашко.

В своих работах молодые авторы использовали поэтические аллюзии: портрет основателя русского виноделия Л. С. Голицына, иллюстрацию изобилия местных виноградников, виды из окна винодельческого комбината, а также ретроспективу развития «Массандры». Тонкие переливы цветов на полотнах, игра света и тени, динамичные линии и фактуры — всё это отражает, будто в капле вина, многогранность и красоту Крымского полуострова и винодельческого предприятия «Массандра», заслуженно получившего мировое признание.