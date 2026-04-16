1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Нейросеть превратила «Седую ночь» в хит Канье Уэста

By editor
Фото: freepik.com

Песня «Седая ночь» группы «Ласковый май» с вокалом, сгенерированным в стилистике Канье Уэста, — неожиданно возглавила мировой чарт Shazam. Автором вирусного ИИ-кавера, получившего название Silver Night, стал креатор, скрывающийся под псевдонимом August Septemberov.

В основе популярности — удачный синтез технологий и визуального ряда. На видео использованы кадры с реального концерта рэпера в Лос-Анджелесе, поверх которых наложена нейросетевая фонограмма. Зрители в соцсетях признаются: эффект получается настолько убедительным, что создаёт полную иллюзию «живого исполнения».

Однако у музыкальных экспертов такая форма творчества вызывает скепсис. Музыкальный критик Илья Легостаев называет подобные эксперименты «народным творчеством», популярность которого сравнима с интересом к одноразовым салфеткам.

«У людей есть технологическая возможность развлекаться и широко распространять результаты. Многим это интересно, но для слушателей со стажем выглядит странно. Это не про музыкальную моду или тренды, — комментирует Легостаев. — Это развлечение, чья популярность скоротечна».

Примечательно, что August Septemberov и ранее обращался к наследию российской эстрады и киномузыки. В его портфолио — ИИ-каверы на «Прекрасное далеко», «Крылатые качели» и даже «Деда Максима», но уже «в исполнении» Билли Айлиш. Новый релиз лишь подтверждает: границы между оригиналом, пародией и технологической подделкой стираются на глазах, а вирусный потенциал таких работ продолжает расти.

