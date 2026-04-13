1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Группа Pink Floyd объявила о выходе нового музыкального сборника 8-Tracks

By editor
Легендарная группа Pink Floyd решила по-новому взглянуть на свое богатое наследие, анонсировав выпуск компиляционного альбома под названием «8 Треков». Этот релиз предлагает слушателям переосмысление творчества коллектива в период с 1971 по 1979 год – время, когда группа прошла путь от творческих экспериментов до статуса одной из величайших рок-групп в истории.

Альбом объединит восемь значимых композиций, отражающих ключевые этапы музыкальной, содержательной и эстетической эволюции Pink Floyd. Помимо цифровых платформ, диск будет доступен на физических носителях – виниле и CD.

В трек-лист вошли как общепризнанные хиты, такие как «Money», «Wish You Were Here», «Another Brick In The Wall, Part 2», «Time» и «Comfortably Numb», так и менее известные, но важные для понимания вселенной Pink Floyd композиции: «One Of These Days» и «Wot’s… Uh The Deal». Особого внимания заслуживает эксклюзивная полная версия трека «Pigs On The Wing», ранее доступная лишь на редких восьмидорожечных кассетах альбома «Animals» 1977 года.

