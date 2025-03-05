«Непарадный портрет» в работах Наталии Турновой

Наталия Турнова впервые громко заявила о себе на 17-й Молодежной выставке в 1986 году. Благодаря мощнейшей энергетике и яркому, самобытному визуальному языку уже в 1990-е годы она стала одной из ключевых фигур российского современного искусства. Работы Турновой находятся в крупнейших музеях, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей и др. На выставке вместе с избранными сериями Турновой впервые представлен новый цикл картин, над которым она работала в последние годы.

Наталия Турнова родилась в 1957 году в Кабуле, столице Афганистана. С пяти до семи лет она жила с родителями в Бирме (ныне — Мьянма) в окружении «людей в пестрых одеждах и огненных деревьев». Детские, еще не вполне сознательные впечатления от насыщенных, бьющих наотмашь красок глубоко врезались в ее память: в будущем именно цвет стал основой изобразительной системы художницы.

Турнова начала заниматься живописью в 1980-е годы. Последовательный интерес к возможностям колорита отразился в ее увлечении фовизмом, в частности творчеством его основоположников Анри Матисса и Андре Дерена, воспринимавших краски как «патроны с порохом». Высвободив цвет, они превратили его в самостоятельный художественный язык. Однако трагическое восприятие жизни, ощущение утраченной гармонии, проявившиеся уже в ранних работах Турновой, сближают ее художественную практику с немецким экспрессионизмом, возникшим в 1910-е годы как предчувствие надвигающихся катастроф XX века.

В фокусе внимания Турновой — человеческие страсти, аффекты и комплексы. Страх, любовь, боль или гнев — чувства, с трудом управляемые рассудком, — сквозные темы ее живописи. Наиболее точным инструментом для их пластического воплощения стал портретный жанр. «Лицо выражает гораздо больше, чем, может быть, сам человек хотел открыть другому. Это очень пластичный материал», — отмечает Турнова.

Оставаясь в русле фигуративной живописи, художница выходит далеко за пределы традиционного портрета. Непосредственно внешнее, «портретное» в ее работах необходимо лишь для передачи внутренней сущности человека или явления. Лица персонажей в ее произведениях часто даны сверхкрупным планом, деформированы и кажутся слепками психологических состояний. Сознательно ограничиваясь лаконичным набором живописных средств, Турнова использует весь потенциал цвета для отражения эмоциональных переживаний. «Языком живописи можно поведать, извлечь из суррогата наносных смыслов нечто подлинное, то, что именуется бытие», — считает художница.

Портрет для Турновой — способ ви́дения и рефлексии. Это одновременно и обобщенный образ, аккумулирующий коллективные эмоции и травмы, и автопортрет, в котором проявляется пристальное внимание художницы к собственной внутренней жизни. Говоря об одной из своих важнейших портретных серий «Диагноз», вышедшей в 2010 году в финал Премии Кандинского в номинации «Проект года», Турнова подчеркивает, что это «и зеркало, которое отражает нас самих, и экран, показывающий лицо соседа». Взгляд художницы неизменно направлен и внутрь, и вовне.

Характерная для творчества Турновой работа сериями позволяет ей «вчувствоваться» в исследуемые феномены: личные и общественные болевые точки, среди которых боязнь одиночества и старости, проявление жестокости и агрессии, проживание потери и заброшенности. Каждый проект художницы — отдельное, самодостаточное высказывание, однако представленные вместе они могут восприниматься и сквозь оптику дневниковой формы, несмотря на несвойственный этому жанру монументальный формат работ.

Потерянные и надломленные, написанные кричащими цветами персонажи новых картин Турновой свидетельствуют о драматическом и заостренном мироощущении художницы. Как высокочувствительный сейсмограф, на протяжении всего творчества она тонко улавливает нерв меняющейся действительности, душевные колебания и спазмы человека и общества.

Музей выражает благодарность за предоставление работ: Alina Pinsky Gallery и лично Алине Пинской; Государственной Третьяковской галерее и лично ее генеральному директору Елене Проничевой; Музею AZ, Москва и лично его директору Наталии Опалевой, а также частным коллекционерам.