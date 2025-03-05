Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку «Расположение картин зависит от вкуса. Современное искусство из коллекции Антона Козлова». Проект продолжает стратегическую программу музея «Частные коллекции в МАММ».

Коллекция современного искусства Антона Козлова начала формироваться в 2019 году, и построена она, по признанию коллекционера, на «симбиозе любви и аналитики». Это систематизированное собрание работ музейного уровня, за которым стоит серьезная научная работа. Сам коллекционер, развивая собрание, соединяет научно-исследовательскую деятельность с популяризацией творчества художников и современного российского искусства. В социальных сетях коллекции еженедельно публикуются видео бесед коллекционера с художниками, искусствоведами и кураторами. К запуску готовится сайт коллекции с оцифрованными произведениями в сопровождении научных аннотаций. «Предметы искусства моей и любой коллекции требуют глаз, слов, споров, выставок, обсуждений — им нужна жизнь», — подчеркивает коллекционер.

На сегодняшний день коллекция Антона Козлова насчитывает более тысячи произведений и дает возможность на ее основе создавать различные выставочные проекты.

Выставка в МАММ — попытка создать пунктирную карту развития современного российского искусства с фокусом внимания на таких важных направлениях, как послевоенная абстракция и московский концептуализм. Так как границы между течениями в искусстве достаточно размыты, то в экспозиции показаны и отдельные работы, относящиеся к кинетизму, оп-арту, соц-арту и др. Название выставке дала одноименная картина Сергея Волкова, одного из лидеров младоконцептуального искусства, работавшего в 1980-х годах в знаменитом сквоте в Фурманном переулке.

Отправной точкой маршрута станут работы представителей некогда неофициального советского искусства, а сегодня — российских и мировых классиков: Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Ивана Чуйкова, Виктора Пивоварова, Риммы и Валерия Герловиных, Елены Елагиной, Юрия Злотникова, Бориса Турецкого, Михаила Рогинского, Вячеслава Колейчука, Франциско Инфанте, группы «Коллективные действия», Тимура Новикова, Ирины Наховой и др.

Одновременно экспозиция позволит увидеть, как развиваются и трансформируются художественные методы, выработанные в 1960–1980-х годах, в произведениях авторов более молодых поколений, среди которых группа «МишМаш», Анна Желудь, Роман Сакин, Алина Глазун, Ирина Корина, Петр Кирюша и другие художники, чье творчество во многом определяет актуальное состояние современного искусства в России.

С 1956 по 1961 годы, в период оттепели, приподнявшей железный занавес, в Советском Союзе впервые были показаны произведения современных зарубежных художников: Джексона Поллока, Марка Ротко, Ханса Хартунга, Виллема де Кунинга и других звезд мирового современного искусства. Для многих молодых художников это событие стало мощным импульсом к поиску собственных изобразительных языков. Большое влияние на формирование их искусства оказало и переоткрытие русского авангарда: художники- нонконформисты вспоминают, что на рубеже 1950–1960-х годов смогли увидеть работы авангардных художников, запертые в музейных запасниках, мастерских их учеников и последователей, а позже — в доме великого собирателя русского авангарда Георгия Костаки. Молодые художники, обратившиеся в конце 1950-х – 1960-х годах к абстракции, приравнивали акт живописи к акту познания.

Юрий Злотников, увлеченный математикой и психофизиологией, с 1956 по 1962 годы создает программную серию «Сигнальная система», которая стала результатом его большой исследовательской работы по изучению механики взаимодействия художника, изображения и зрителя: заполненные простыми геометрическими фигурами листы бумаги становятся партитурой чувственных и тактильных переживаний, провоцирующих ответную реакцию зрителя. В амбициозных проектах группы «Движение», основанной в 1962 году Львом Нусбергом, утопии авангарда с его мечтой изменить мир соединились с верой в преобразующую силу союза искусства и науки, способного приблизить будущее.

Работы Эдуарда Штейнберга и Лидии Мастерковой, напротив, апеллируют к метафизической глубине супрематических композиций Малевича, используя формальный арсенал авангарда для трансляции собственного духовного опыта.

В конце 1960-х годов направление художественных поисков сместилось с исследования выразительных возможностей искусства на вопросы о его природе и функционировании. Концептуалистский метод Ильи Кабакова к середине 1970- х приобретает значение одного из определяющих направлений неофициального искусства, став интеллектуально-эстетической базой художников последующих поколений.

Уже в 1973 году Римма и Валерий Герловины осознанно определяли себя концептуалистами и использовали слово «концепт» для обозначения своих произведений. Объекты Риммы Герловиной в форме кубиков с текстом на его гранях стали образцом синтетической формы концептуального произведения, работающего со словом. В этом явлении нашла продолжение не только литературоцентричность русской культуры, но и опыты авангардистской визуальной поэзии обэриутов и футуристов, оказавшие влияние на поэтические эксперименты художников Андрея Монастырского и Дмитрия Пригова.

В практике группы «Коллективные действия», организованной в 1976 году Андреем Монастырским, сформировался особый жанр — «поездки за город», определивший принципиальное отличие российского акционизма от западного: основными эстетическими полями, на которых разыгрывались сценарии акций «Коллективных действий», были природные пространства и «внутреннее пространство» сознания участников.

Для Ивана Чуйкова и Эрика Булатова предметом концептуалистского анализа стало само изобразительное искусство, в первую очередь — форма картины. Они противопоставили привычному пониманию картины как «окна в мир» представление о ней как о символическом носителе, предполагающем множество вариантов для трансформации.

Произведения современных художников — Алины Глазун, Владимира Логутова, Романа Сакина, группы «МишМаш» и др. — представляют метаморфозы стратегий, заложенных концептуалистами и мастерами послевоенной абстракции.

Коллекция Антона Козлова находится в активной фазе формирования, и музей надеется, что данный проект — это первый шаг в работе с его собранием.

«Аутентичность, честность, гуманистичность и открытость коммуникации — ключевые слагаемые российского современного искусства последних семидесяти лет. Будучи производным от реальности, оно позволяет осознанно взглянуть на самих себя и на те события, которые происходят вокруг. Моя задача как коллекционера — сделать свою коллекцию доступной зрителю, и я рад, что сегодня ее часть займет сразу три этажа Мультимедиа Арт Музея — важнейшей площадки для популяризации и исследования искусства».

Антон КОЗЛОВ