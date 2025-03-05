РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМосква«Расположение картин зависит от вкуса. Современное искусство из коллекции Антона Козлова»

«Расположение картин зависит от вкуса. Современное искусство из коллекции Антона Козлова»

editor
By editor
53
Сергей Волков. Расположение картин зависит от вкуса. Триптих. 1988. Холст, масло. Коллекция Антона Козлова.
Сергей Волков. Расположение картин зависит от вкуса. Триптих. 1988. Холст, масло. Коллекция Антона Козлова.

Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку «Расположение картин зависит от вкуса. Современное искусство из коллекции Антона Козлова». Проект продолжает стратегическую программу музея «Частные коллекции в МАММ».
Коллекция современного искусства Антона Козлова начала формироваться в 2019 году, и построена она, по признанию коллекционера, на «симбиозе любви и аналитики». Это систематизированное собрание работ музейного уровня, за которым стоит серьезная научная работа. Сам коллекционер, развивая собрание, соединяет научно-исследовательскую деятельность с популяризацией творчества художников и современного российского искусства. В социальных сетях коллекции еженедельно публикуются видео бесед коллекционера с художниками, искусствоведами и кураторами. К запуску готовится сайт коллекции с оцифрованными произведениями в сопровождении научных аннотаций. «Предметы искусства моей и любой коллекции требуют глаз, слов, споров, выставок, обсуждений — им нужна жизнь», — подчеркивает коллекционер.

На сегодняшний день коллекция Антона Козлова насчитывает более тысячи произведений и дает возможность на ее основе создавать различные выставочные проекты.

Выставка в МАММ — попытка создать пунктирную карту развития современного российского искусства с фокусом внимания на таких важных направлениях, как послевоенная абстракция и московский концептуализм. Так как границы между течениями в искусстве достаточно размыты, то в экспозиции показаны и отдельные работы, относящиеся к кинетизму, оп-арту, соц-арту и др. Название выставке дала одноименная картина Сергея Волкова, одного из лидеров младоконцептуального искусства, работавшего в 1980-х годах в знаменитом сквоте в Фурманном переулке.

Отправной точкой маршрута станут работы представителей некогда неофициального советского искусства, а сегодня — российских и мировых классиков: Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Ивана Чуйкова, Виктора Пивоварова, Риммы и Валерия Герловиных, Елены Елагиной, Юрия Злотникова, Бориса Турецкого, Михаила Рогинского, Вячеслава Колейчука, Франциско Инфанте, группы «Коллективные действия», Тимура Новикова, Ирины Наховой и др.

Одновременно экспозиция позволит увидеть, как развиваются и трансформируются художественные методы, выработанные в 1960–1980-х годах, в произведениях авторов более молодых поколений, среди которых группа «МишМаш», Анна Желудь, Роман Сакин, Алина Глазун, Ирина Корина, Петр Кирюша и другие художники, чье творчество во многом определяет актуальное состояние современного искусства в России.

С 1956 по 1961 годы, в период оттепели, приподнявшей железный занавес, в Советском Союзе впервые были показаны произведения современных зарубежных художников: Джексона Поллока, Марка Ротко, Ханса Хартунга, Виллема де Кунинга и других звезд мирового современного искусства. Для многих молодых художников это событие стало мощным импульсом к поиску собственных изобразительных языков. Большое влияние на формирование их искусства оказало и переоткрытие русского авангарда: художники- нонконформисты вспоминают, что на рубеже 1950–1960-х годов смогли увидеть работы авангардных художников, запертые в музейных запасниках, мастерских их учеников и последователей, а позже — в доме великого собирателя русского авангарда Георгия Костаки. Молодые художники, обратившиеся в конце 1950-х – 1960-х годах к абстракции, приравнивали акт живописи к акту познания.

Юрий Злотников, увлеченный математикой и психофизиологией, с 1956 по 1962 годы создает программную серию «Сигнальная система», которая стала результатом его большой исследовательской работы по изучению механики взаимодействия художника, изображения и зрителя: заполненные простыми геометрическими фигурами листы бумаги становятся партитурой чувственных и тактильных переживаний, провоцирующих ответную реакцию зрителя. В амбициозных проектах группы «Движение», основанной в 1962 году Львом Нусбергом, утопии авангарда с его мечтой изменить мир соединились с верой в преобразующую силу союза искусства и науки, способного приблизить будущее.

Работы Эдуарда Штейнберга и Лидии Мастерковой, напротив, апеллируют к метафизической глубине супрематических композиций Малевича, используя формальный арсенал авангарда для трансляции собственного духовного опыта.

В конце 1960-х годов направление художественных поисков сместилось с исследования выразительных возможностей искусства на вопросы о его природе и функционировании. Концептуалистский метод Ильи Кабакова к середине 1970- х приобретает значение одного из определяющих направлений неофициального искусства, став интеллектуально-эстетической базой художников последующих поколений.

Уже в 1973 году Римма и Валерий Герловины осознанно определяли себя концептуалистами и использовали слово «концепт» для обозначения своих произведений. Объекты Риммы Герловиной в форме кубиков с текстом на его гранях стали образцом синтетической формы концептуального произведения, работающего со словом. В этом явлении нашла продолжение не только литературоцентричность русской культуры, но и опыты авангардистской визуальной поэзии обэриутов и футуристов, оказавшие влияние на поэтические эксперименты художников Андрея Монастырского и Дмитрия Пригова.

В практике группы «Коллективные действия», организованной в 1976 году Андреем Монастырским, сформировался особый жанр — «поездки за город», определивший принципиальное отличие российского акционизма от западного: основными эстетическими полями, на которых разыгрывались сценарии акций «Коллективных действий», были природные пространства и «внутреннее пространство» сознания участников.

Для Ивана Чуйкова и Эрика Булатова предметом концептуалистского анализа стало само изобразительное искусство, в первую очередь — форма картины. Они противопоставили привычному пониманию картины как «окна в мир» представление о ней как о символическом носителе, предполагающем множество вариантов для трансформации.

Произведения современных художников — Алины Глазун, Владимира Логутова, Романа Сакина, группы «МишМаш» и др. — представляют метаморфозы стратегий, заложенных концептуалистами и мастерами послевоенной абстракции.

Коллекция Антона Козлова находится в активной фазе формирования, и музей надеется, что данный проект — это первый шаг в работе с его собранием.

«Аутентичность, честность, гуманистичность и открытость коммуникации — ключевые слагаемые российского современного искусства последних семидесяти лет. Будучи производным от реальности, оно позволяет осознанно взглянуть на самих себя и на те события, которые происходят вокруг. Моя задача как коллекционера — сделать свою коллекцию доступной зрителю, и я рад, что сегодня ее часть займет сразу три этажа Мультимедиа Арт Музея — важнейшей площадки для популяризации и исследования искусства».

Юрий Злотников. Из серии «Сигнальная система». 1959. Бумага, гуашь. Коллекция Антона Козлова.
Юрий Злотников. Из серии «Сигнальная система». 1959. Бумага, гуашь. Коллекция Антона Козлова.
Борис Турецкий. Абстрактная композиция. 1958–1959. Бумага, тушь. Коллекция Антона Козлова.
Борис Турецкий. Абстрактная композиция. 1958–1959. Бумага, тушь. Коллекция Антона Козлова.
Лев Нусберг. Волна в серо-магнитном поле. 1961. Бумага, темпера. Коллекция Антона Козлова.
Лев Нусберг. Волна в серо-магнитном поле. 1961. Бумага, темпера. Коллекция Антона Козлова.
Эдуард Штейнберг. Композиция. 1975. Холст, масло. Коллекция Антона Козлова.
Эдуард Штейнберг. Композиция. 1975. Холст, масло. Коллекция Антона Козлова.
Вячеслав Колейчук. Стоящая нить. 1976–2000. Нержавеющая сталь, смешанная техника. Коллекция Антона Козлова.
Вячеслав Колейчук. Стоящая нить. 1976–2000. Нержавеющая сталь, смешанная техника. Коллекция Антона Козлова.
Франциско Инфанте. Рождение вертикали. 1962. Бумага, гуашь, темпера. Коллекция Антона Козлова.
Франциско Инфанте. Рождение вертикали. 1962. Бумага, гуашь, темпера. Коллекция Антона Козлова.
Тимур Новиков. Ботнический залив. 1989. Ткань, акрил. Коллекция Антона Козлова.
Тимур Новиков. Ботнический залив. 1989. Ткань, акрил. Коллекция Антона Козлова.
Группа МишМаш. Сверху вверх. 2018. Смешанная техника. Коллекция Антона Козлова.
Группа МишМаш. Сверху вверх. 2018. Смешанная техника. Коллекция Антона Козлова.
Игорь Шелковский. День. Из серии «Времена дня». 1975. Дерево, эмаль. Коллекция Антона Козлова.
Игорь Шелковский. День. Из серии «Времена дня». 1975. Дерево, эмаль. Коллекция Антона Козлова.
Иван Чуйков. Окно XXIX. 1997. Дерево, эмаль. Коллекция Антона Козлова.
Иван Чуйков. Окно XXIX. 1997. Дерево, эмаль. Коллекция Антона Козлова.
Илья Кабаков. Пейзаж с елками. Часть инсталляции «Сошел с ума, разделся, убежал голый». 1989. Оргалит, масло, эмаль, ткань. Коллекция Антона Козлова.
Илья Кабаков. Пейзаж с елками. Часть инсталляции «Сошел с ума, разделся, убежал голый». 1989. Оргалит, масло, эмаль, ткань. Коллекция Антона Козлова.
Илья Кабаков. История Анны Петровны. Рисунок из альбома «Анна Петровна видит сон». 1973. Бумага, тушь, перо, цветные карандаши. Коллекция Антона Козлова
Илья Кабаков. История Анны Петровны. Рисунок из альбома «Анна Петровна видит сон». 1973. Бумага, тушь, перо, цветные карандаши. Коллекция Антона Козлова
Эрик Булатов. Небо –море. 1982. Бумага, цветные карандаши. Коллекция Антона Козлова
Эрик Булатов. Небо –море. 1982. Бумага, цветные карандаши. Коллекция Антона Козлова
Виктор Пивоваров. Птицы и шарики. 1971. Бумага, акварель. Коллекция Антона Козлова
Виктор Пивоваров. Птицы и шарики. 1971. Бумага, акварель. Коллекция Антона Козлова
Виктор Пивоваров. Три кило картошки. Из серии «Квартира 22». 1992–1995. Холст, эмаль. Коллекция Антона Козлова.
Виктор Пивоваров. Три кило картошки. Из серии «Квартира 22». 1992–1995. Холст, эмаль. Коллекция Антона Козлова.
Группа «Коллективные действия». Лозунг-1977. 1977 (печать – 2022). Цифровая печать. Коллекция Антона Козлова.
Группа «Коллективные действия». Лозунг-1977. 1977 (печать – 2022). Цифровая печать. Коллекция Антона Козлова.
Дмитрий Пригов. Из серии «Календари». 1977–1978. Бумага, машинопись, тушь. Коллекция Антона Козлова.
Дмитрий Пригов. Из серии «Календари». 1977–1978. Бумага, машинопись, тушь. Коллекция Антона Козлова.
Михаил Рогинский. Красная стенка с портретом. 1990. Гофрокартон, глисерофталик, коллаж. Коллекция Антона Козлова.
Михаил Рогинский. Красная стенка с портретом. 1990. Гофрокартон, глисерофталик, коллаж. Коллекция Антона Козлова.
Виталий и Анна Черепановы. Набор Черепановых №1. 2020. Смешанная техника. Коллекция Антона Козлова.
Виталий и Анна Черепановы. Набор Черепановых №1. 2020. Смешанная техника. Коллекция Антона Козлова.
Римма Герловина. Художественный набор. 1975. Дерево, бумага, машинопись. Коллекция Антона Козлова.
Римма Герловина. Художественный набор. 1975. Дерево, бумага, машинопись. Коллекция Антона Козлова.
Римма Герловина. Закройте дверь, дует! 1974. Картон, ткань, бумага, машинопись. Коллекция Антона Козлова.
Римма Герловина. Закройте дверь, дует! 1974. Картон, ткань, бумага, машинопись. Коллекция Антона Козлова.
Алина Глазун. Без названия. 2024. Смешанная техника. Коллекция Антона Козлова.
Алина Глазун. Без названия. 2024. Смешанная техника. Коллекция Антона Козлова.
Алина Глазун. Без названия. 2024. Смешанная техника. Коллекция Антона Козлова.
Алина Глазун. Без названия. 2024. Смешанная техника. Коллекция Антона Козлова.

Антон КОЗЛОВ

Предыдущая статья
«Непарадный портрет» в работах Наталии Турновой
Следующая статья
«Очарованные солнцем»: выставка  Центра международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни» открылась в Москве

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru