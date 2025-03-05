Из истории Московского Дома фотографии: памяти Михаила Голосовского

В 2024 году ушел из жизни Михаил Голосовский — один из важнейших представителей немногочисленной плеяды советских коллекционеров русской фотографии. Впервые мы встретились в 1995 году. В это время я уже готовила Первую международную «Фотобиеннале» в Москве и работала в Музее Москвы, на базе которого собирала начало коллекции нового музея — Московского Дома фотографии (МДФ), открывшегося в 1996 году. С Михаилом Голосовским нас объединил интерес к творчеству Александра Гринберга, чьи работы ранее мне показывали несколько владельцев частных коллекций и представители одной из ветвей наследников фотографа.

Михаил Голосовский был первым, кто подробно рассказал мне о трагической жизни Александра Даниловича Гринберга. Также он поведал о том, как в его коллекцию попали одни из лучших отпечатков замечательного русского пикториалиста. Это случилось, когда после смерти фотографа Голосовский пришел в его комнату и увидел, как соседка собирает мусор на выставочный отпечаток Гринберга, наклеенный на паспарту. Голосовский предложил соседке газету, на которую тоже можно было собрать мусор, а сам сохранил уникальную фотографию. Именно благодаря ему важнейшая часть отпечатков Александра Гринберга была спасена, и позднее оказалась в музеях, прежде всего, в Московском Доме фотографии, ныне — Мультимедиа Арт Музее.

Михаил Голосовский работал на Красногорском механическом заводе, выпускавшем легендарные камеры «Зенит». Он фотографировал сам, прекрасным фотографом была его жена Галина Лукьянова. Коллекционер страстно любил фотографию и ее историю, с азартом охотника искал и собирал работы выбранного им автора или определенного направления. В 1980-е годы, когда начала складываться коллекция Голосовского, в стране не было фотогалерей и аукционных домов. Материал нужно было собирать на блошиных рынках, в антикварных лавках, у наследников, которых нужно было разыскать и которые часто были готовы избавиться от архивов.

В то время не было и музеев, посвящавших выставки истории отечественной фотографии. Фотографические коллекции были во многих музейных собраниях, но они рассматривались скорее как архивный и документальный материал, а не как искусство. Михаил Голосовский видел в фотографии именно искусство.

Прежде всего Голосовского интересовал пикториализм. Именно от него я узнала про таких выдающихся представителей российской пикториальной фотографии, как Сергей Лобовиков, Юрий Еремин, Леонид Шокин и др.

В 1996 году, еще до появления МДФ, в галерее Carré Noir в Париже была открыта выставка Александра Гринберга из коллекции Михаила Голосовского. Она имела большой успех, а одна работа Гринберга по воле Голосовского была продана в коллекцию Центра Помпиду. Благодаря этой выставке на русскую фотографию, в частности на работы Александра Гринберга, появились цены, которые во многом повлияли на ценообразование открытого отечественного рынка фотографии, возникшего в России во второй половине 1990-х годов.

В 1997 году в качестве подарка к своему первому дню рождения МДФ выкупил у Михаила Голосовского лучшие работы Александра Гринберга.

Сотрудничая с Голосовским долгие годы, МДФ/МАММ пополнил свое собрание работами других пикториальных фотографов, на которых коллекционер обратил внимание в то время, когда ни в России, ни в мире никто не интересовался пикториализмом. В фокусе всеобщего внимания был мировой модернизм, в том числе советский фотоавангард. Интерес к пикториальной фотографии возникнет позже.

Похожая ситуация произошла с еще одной частью коллекции Михаила Голосовского. Помимо пикториализма, его увлекал ранний цвет в фотографии — то, что в простонародье называют «раскраской», причем как в российских работах конца XIX – самого начала XX века, так и в японских.

По легенде, первую фотокамеру в Японию привезли во второй половине XIX века российские моряки. Однако точно известно, что с 1870-х годов увлечение фотографией в Японии приобретает массовый характер, а фотоателье стали доходным бизнесом, во многом ориентированным на приезжавших в страну туристов. Особой популярностью пользовалась раскрашенная фотография. Фотографы, как правило мужчины, делали снимки и выполняли отпечатки, а женщины и дети раскрашивали их. Благодаря морякам и туристам подобной японской фотографии было много как в России, так и в Европе. В XX веке эти фотографии перестали рассматривать как художественную ценность и даже как сувениры. В 1998 году, купив у Михаила Голосовского значительный массив японской раскрашенной фотографии, МДФ сделал выставку в Государственной Третьяковской галерее, а начиная с 2000-х годов интерес к этому материалу появился как у японских, так и у мировых музеев.

Собрание раскрашенной фотографии, не только японской, но и российской, предопределило одну из стратегических линий пополнения коллекции нашего музея. Мы стали собирать ранний цвет в фотографии, причем не только «раскраски», но и автохромы, диапозитивы, а также отпечатки, сделанные с цветной пленки до 1970-х годов. В 2008 году в рамках «Фотобиеннале» МДФ представил выставку «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии». Эта коллекция в нашем музейном собрании пополняется до сих пор. Расширенную версию «Первоцвета» мы показывали, открывая юбилейный 25-й сезон музея в 2021 году. Эту выставку в разных версиях мы представляли во Франции, Великобритании, Нидерландах и других европейских странах.

Инженер по профессии, Михаил Голосовский понимал, как на искусство фотографии влияет возникновение новых техник и технологий. Так, появление в 1850-х годах стереофотографии определило новый круг тем и сюжетов в фотографии. Стереопары, мода на которые была достаточно недолговечной, но всеобъемлющей, использовались как дидактический, образовательный материал. Фотографы обратили внимание в том числе на область этнографии (показательно, что этнографическая съемка в коллекции Голосовского также занимала значительное место). Купив у Михаила Голосовского первые стереопары, музей продолжил собирать стереофотографию и в 2013 году смог сделать пользовавшуюся большим интересом выставку «С глазу на глаз. Истории стереофотографии». Мы до сих пор расширяем нашу коллекцию стереопар.

Собрания всех музеев, в том числе и нашего, развиваются благодаря закупкам и дарам частных коллекционеров. Их пытливый и пристрастный взгляд часто определяет и дополняет историю искусства, включая искусство фотографии. Выставкой «Из истории Московского Дома фотографии» мы отдаем дань памяти замечательному коллекционеру, в своем роде первопроходцу Михаилу Голосовскому, представляя лишь часть работ из его обширного собрания, поступивших в нашу коллекцию.

В экспозиции представлены произведения, которые вновь актуальны сегодня, когда фотография переживает очередной кризис в связи с появлением соцсетей, возможностью с помощью мобильного телефона моментально сделать и обработать снимок. В поисках нового самоопределения она обращается к старым техникам и технологиям. На выставках современных фотографов мы снова видим раскрашенные и инкрустированные фотографии, сложные ручные техники печати. Поиски в искусстве продолжаются, и ориентиром для них становится в том числе история — иногда близкая, иногда далекая. В этом смысле коллекция Михаила Голосовского с ее первоклассными произведениями особенно интересна.

Ольга СВИБЛОВА