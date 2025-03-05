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Из истории Московского Дома фотографии: памяти Михаила Голосовского

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Неизвестный автор (Издательство братьев Оглоблиных). Москва. Софийская набережная, наводнение 1908 г. 1908 Раскрашенный коллотип. Собрание МАММ
Неизвестный автор. Издательство братьев Оглоблиных). Москва. Софийская набережная, наводнение 1908 г. 1908. Раскрашенный коллотип. Собрание МАММ

В 2024 году ушел из жизни Михаил Голосовский — один из важнейших представителей немногочисленной плеяды советских коллекционеров русской фотографии. Впервые мы встретились в 1995 году. В это время я уже готовила Первую международную «Фотобиеннале» в Москве и работала в Музее Москвы, на базе которого собирала начало коллекции нового музея — Московского Дома фотографии (МДФ), открывшегося в 1996 году. С Михаилом Голосовским нас объединил интерес к творчеству Александра Гринберга, чьи работы ранее мне показывали несколько владельцев частных коллекций и представители одной из ветвей наследников фотографа.

Михаил Голосовский был первым, кто подробно рассказал мне о трагической жизни Александра Даниловича Гринберга. Также он поведал о том, как в его коллекцию попали одни из лучших отпечатков замечательного русского пикториалиста. Это случилось, когда после смерти фотографа Голосовский пришел в его комнату и увидел, как соседка собирает мусор на выставочный отпечаток Гринберга, наклеенный на паспарту. Голосовский предложил соседке газету, на которую тоже можно было собрать мусор, а сам сохранил уникальную фотографию. Именно благодаря ему важнейшая часть отпечатков Александра Гринберга была спасена, и позднее оказалась в музеях, прежде всего, в Московском Доме фотографии, ныне — Мультимедиа Арт Музее.

Александр Гринберг. Портрет (Женщина со звездой). 1923 Авторский серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание МАММ
Александр Гринберг. Портрет (Женщина со звездой). 1923. Авторский серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание МАММ

Михаил Голосовский работал на Красногорском механическом заводе, выпускавшем легендарные камеры «Зенит». Он фотографировал сам, прекрасным фотографом была его жена Галина Лукьянова. Коллекционер страстно любил фотографию и ее историю, с азартом охотника искал и собирал работы выбранного им автора или определенного направления. В 1980-е годы, когда начала складываться коллекция Голосовского, в стране не было фотогалерей и аукционных домов. Материал нужно было собирать на блошиных рынках, в антикварных лавках, у наследников, которых нужно было разыскать и которые часто были готовы избавиться от архивов.

В то время не было и музеев, посвящавших выставки истории отечественной фотографии. Фотографические коллекции были во многих музейных собраниях, но они рассматривались скорее как архивный и документальный материал, а не как искусство. Михаил Голосовский видел в фотографии именно искусство.

Алексей Мазурин. На прогулке. 1898 Раскрашенная соленая бумага. Собрание МАММ
Алексей Мазурин. На прогулке. 1898. Раскрашенная соленая бумага. Собрание МАММ
Неизвестный автор (Фотоателье «Художественная фотография А. Эйхенвальда»). Двойной портрет в маскарадных костюмах. Москва, 1883 Альбуминовый отпечаток, гуашь. Собрание МАММ
Неизвестный автор (Фотоателье «Художественная фотография А. Эйхенвальда»). Двойной портрет в маскарадных костюмах. Москва, 1883. Альбуминовый отпечаток, гуашь. Собрание МАММ

Прежде всего Голосовского интересовал пикториализм. Именно от него я узнала про таких выдающихся представителей российской пикториальной фотографии, как Сергей Лобовиков, Юрий Еремин, Леонид Шокин и др.

В 1996 году, еще до появления МДФ, в галерее Carré Noir в Париже была открыта выставка Александра Гринберга из коллекции Михаила Голосовского. Она имела большой успех, а одна работа Гринберга по воле Голосовского была продана в коллекцию Центра Помпиду. Благодаря этой выставке на русскую фотографию, в частности на работы Александра Гринберга, появились цены, которые во многом повлияли на ценообразование открытого отечественного рынка фотографии, возникшего в России во второй половине 1990-х годов.

В 1997 году в качестве подарка к своему первому дню рождения МДФ выкупил у Михаила Голосовского лучшие работы Александра Гринберга.

Сотрудничая с Голосовским долгие годы, МДФ/МАММ пополнил свое собрание работами других пикториальных фотографов, на которых коллекционер обратил внимание в то время, когда ни в России, ни в мире никто не интересовался пикториализмом. В фокусе всеобщего внимания был мировой модернизм, в том числе советский фотоавангард. Интерес к пикториальной фотографии возникнет позже.

Похожая ситуация произошла с еще одной частью коллекции Михаила Голосовского. Помимо пикториализма, его увлекал ранний цвет в фотографии — то, что в простонародье называют «раскраской», причем как в российских работах конца XIX – самого начала XX века, так и в японских.

Неизвестный автор. Театрализованная чайная церемония. Японская империя, 1880–1890-е. Раскрашенный альбуминовый отпечаток. Собрание МАММ
Неизвестный автор. Театрализованная чайная церемония. Японская империя, 1880–1890-е. Раскрашенный альбуминовый отпечаток. Собрание МАММ

По легенде, первую фотокамеру в Японию привезли во второй половине XIX века российские моряки. Однако точно известно, что с 1870-х годов увлечение фотографией в Японии приобретает массовый характер, а фотоателье стали доходным бизнесом, во многом ориентированным на приезжавших в страну туристов. Особой популярностью пользовалась раскрашенная фотография. Фотографы, как правило мужчины, делали снимки и выполняли отпечатки, а женщины и дети раскрашивали их. Благодаря морякам и туристам подобной японской фотографии было много как в России, так и в Европе. В XX веке эти фотографии перестали рассматривать как художественную ценность и даже как сувениры. В 1998 году, купив у Михаила Голосовского значительный массив японской раскрашенной фотографии, МДФ сделал выставку в Государственной Третьяковской галерее, а начиная с 2000-х годов интерес к этому материалу появился как у японских, так и у мировых музеев.

Собрание раскрашенной фотографии, не только японской, но и российской, предопределило одну из стратегических линий пополнения коллекции нашего музея. Мы стали собирать ранний цвет в фотографии, причем не только «раскраски», но и автохромы, диапозитивы, а также отпечатки, сделанные с цветной пленки до 1970-х годов. В 2008 году в рамках «Фотобиеннале» МДФ представил выставку «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии». Эта коллекция в нашем музейном собрании пополняется до сих пор. Расширенную версию «Первоцвета» мы показывали, открывая юбилейный 25-й сезон музея в 2021 году. Эту выставку в разных версиях мы представляли во Франции, Великобритании, Нидерландах и других европейских странах.

Неизвестный автор. Семейный портрет. Дендрарий. Сочи, 1957 Раскрашенный серебряно- желатиновый отпечаток. Собрание МАММ
Неизвестный автор. Семейный портрет. Дендрарий. Сочи, 1957. Раскрашенный серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание МАММ

Инженер по профессии, Михаил Голосовский понимал, как на искусство фотографии влияет возникновение новых техник и технологий. Так, появление в 1850-х годах стереофотографии определило новый круг тем и сюжетов в фотографии. Стереопары, мода на которые была достаточно недолговечной, но всеобъемлющей, использовались как дидактический, образовательный материал. Фотографы обратили внимание в том числе на область этнографии (показательно, что этнографическая съемка в коллекции Голосовского также занимала значительное место). Купив у Михаила Голосовского первые стереопары, музей продолжил собирать стереофотографию и в 2013 году смог сделать пользовавшуюся большим интересом выставку «С глазу на глаз. Истории стереофотографии». Мы до сих пор расширяем нашу коллекцию стереопар.

Собрания всех музеев, в том числе и нашего, развиваются благодаря закупкам и дарам частных коллекционеров. Их пытливый и пристрастный взгляд часто определяет и дополняет историю искусства, включая искусство фотографии. Выставкой «Из истории Московского Дома фотографии» мы отдаем дань памяти замечательному коллекционеру, в своем роде первопроходцу Михаилу Голосовскому, представляя лишь часть работ из его обширного собрания, поступивших в нашу коллекцию.

Василий Улитин. Без названия. 1930 Авторский серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание МАММ
Василий Улитин. Без названия. 1930. Авторский серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание МАММ

В экспозиции представлены произведения, которые вновь актуальны сегодня, когда фотография переживает очередной кризис в связи с появлением соцсетей, возможностью с помощью мобильного телефона моментально сделать и обработать снимок. В поисках нового самоопределения она обращается к старым техникам и технологиям. На выставках современных фотографов мы снова видим раскрашенные и инкрустированные фотографии, сложные ручные техники печати. Поиски в искусстве продолжаются, и ориентиром для них становится в том числе история — иногда близкая, иногда далекая. В этом смысле коллекция Михаила Голосовского с ее первоклассными произведениями особенно интересна.

Ольга СВИБЛОВА

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