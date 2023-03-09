Нестареющая классика – спектакль «Потоп», просто о самом важном

15 марта 2023 года в КЦ «ЗИЛ» состоится спектакль «Потоп» – драмеди с элементами кабаре, получивший популярность и ставший легендой еще в советское время, а потом внезапно исчезнувший со сцены на несколько десятилетий и незаслуженно забытый театралами до сей поры.

Драма, облаченная в комедию – самый подходящий жанр для пьесы Х.Бергера, чтобы просто, не перегружая зрителя глубокой философией и моралью, поговорить с ним о самых важных, если можно так сказать «человекообразующих» вещах. Еще А.Энштейн сказал, что «просто объяснить сложное сложно». И нам, кажется, это удалось. «Потоп», раскрывающий изнанку человеческой души и демонстрирующий каждому гостю в нашем зале те неприглядные качества, которые присутствуют в каждом из нас в большей или меньшей степени, вызвал огромный отклик у зрителя, дал почву для рассуждений и переосмысления своей собственной жизни.

Действие спектакля разворачивается в небольшом баре крупного американского города на берегу реки Миссисипи, где несколько посетителей пережидают внезапно начавшуюся бурю, которая перерастает в большое наводнение и грозит окончиться серьезным потопом, выжить в котором не представляется возможным, во всяком случае посетителям нашего бара, расположенного в самой низине реки, а бежать куда бы то ни было «прямо сейчас» уже слишком поздно…

Что происходит с людьми, осознающими, что на «целую жизнь» у них остается несколько часов и компания малознакомых людей? Близкое присутствие смерти разительно меняет изолированных от мира посетителей бара: они объединяются, заводят дружеские отношения, признают собственные ошибки и объясняются в любви. Но времени остается все меньше и меньше, а смерть видится все отчетливее и окончательно срывает маски показного веселья, под которыми, как и в жизни, таится боль, разочарование и тотальное одиночество.

Несмотря на глубинное исследование человеческой души, которое происходит на протяжении всего действия, мы очень хотели, чтобы спектакль не оставлял после себя тяжелого осадка, но при этом заставил каждого зрителя, хотя бы на одно мгновение, задуматься об истинной цели своего существования и правильности выбора, который каждый из нас совершает ежедневно на протяжении всей своей жизни.

Начало в 19:00.

КЦ «ЗИЛ», Зал «Трансформер». Подробности и билеты по ссылке.

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