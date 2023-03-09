Выставка Марии Джонас Фарел «Портреты света» в Postrigay Gallery

Искусствовед и основательница Академии OP-POP-ART Анастасия Постригай открывает свою первую офлайн-галерею, Postrigay Gallery, в Cube.Moscow. Выставка Марии Джонас Фарел пройдет в пространстве с 9 марта по 14 мая. Куратором выставки стала Мария Панек — искусствовед с опытом художественной практики, исследующая искусство на стыке науки, образов и когнитивных реакций зрителя.

Мария Джонас Фарел. First valley. Холст, акрил, акварель, смешанная техника, D 150 см. 2021

Творчество художницы индийс кого происхождения Марии Джонас Фарел посвящено переосмыслению природы света, через синтез абстрактных форм. Главным движущим элементом является «свет», звучание чувственного восприятия и поиск дополнительных измерений. Создавая произведения, художница час то опирается на интуицию, собственный чувственный опыт и тонкое восприятие. В экспозиции будут представлены 8 работ смешанной техники, которые помогают зрителю вырваться из рамок собственного восприятия и увидеть уникальность привычного явления.

«Открытие собственной офлайн-галереи — это важное и долгожданное для меня событие. Рада открыть новую главу в своей карьере совместно с Cube.Moscow и представить работы художницы Марии Джонас Фарел.

Выставка посвящена природе света, охватить всю глубину и сложносочиненность которого можно, только выйдя за грани привычной реальности и позволив себе мыслить божественными категориями», — говорит о выставке Анастасия Постригай.

Выставка продлится до 14 мая.

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