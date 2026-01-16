Николай Полисский стал новым автором дизайна «Арт-коллекции Абрау»

В новом году «Абрау-Дюрсо» представляет новый лимитированный выпуск «Арт-коллекции Абрау», автором дизайна которого стал Николай Полисский — один из главных российских мастеров ленд-арта, основатель арт-парка «Никола-Ленивец». Художник, чьи масштабные инсталляции ведут диалог с ландшафтом, воплотил в оформлении игристого вина «Абрау-Дюрсо» идею природной энергии и ритма. В 2026 году в «Арт-коллекции Абрау» представлено коллекционное игристое вино «Империал» Vintage Brut 2021 в формате магнум 1,5 л — каждый образец выдержан в горных тоннелях «Абрау-Дюрсо» более трех лет.

В новом дизайне для «Арт-коллекции Абрау» Николай Полисский обращается к естественной пластике природы, наполняя оформление ощущением движения и внутренней энергии. Спиральные линии, перекликающиеся с изгибами виноградной лозы, образуют живой ритм, а цветовая гамма создает эффект постоянно меняющегося пульсирующего пространства. Для Полисского природа не материал, а самостоятельный живой персонаж, способный вступать в диалог с человеком и формировать художественный замысел. Эту идею он воплощает в динамичной композиции и выразительной цветовой структуре, превращая оформление коллекционного игристого вина «Абрау-Дюрсо» в лаконичное, но многоуровневое визуальное высказывание.

Проект представляет коллекционное игристое вино «Империал» Brut Vintage 2021 года урожая, созданное из винограда сортов «шардоне» и «рислинг» по классической технологии шампанизации с выдержкой в горных тоннелях «Абрау-Дюрсо» не менее четырех лет. Вино светло-золотистого оттенка с ярким блеском, нотами яблочного джема, сливок и цитрусовой цедры в аромате отличается свежестью и узнаваемой для выдержанных классических игристых вин «Абрау-Дюрсо» минеральностью. Коллекция произведена подарочным тиражом в 1200 бутылок в магнумах по 1,5 литра.

«Игристое вино — яркий и универсальный символ, живая субстанция, рождающаяся в природе и продолжающая жить в бутылке. Мне хотелось передать ощущение непрерывной жизни — бурлящей, искрящейся, наполненной движением. Игристое вино словно дышит, скрывая внутри целый мир энергии и ритма. Это не просто напиток, а образ радости, красоты и естественного круговорота жизни. В форме вина природа сохраняет память о своих корнях — лозе и винограде — и продолжает созидать. В основе моего замысла лежит идея первозданной живости и того чувства восторга, которое дарит игристое вино “Абрау-Дюрсо”», — отмечает Николай Полисский.

Специальный проект «Арт-коллекция Абрау» существует с 2015 года. Он объединяет виноделие и современное искусство, предлагая зрителю новый взгляд на взаимодействие традиций и актуальной художественной мысли. В разные годы свои работы для «Арт-коллекции» создавали Эрик Булатов, Борис Мессерер, Михаил Молочников, Наталья Нестерова, Павел Пепперштейн, Айдан Салахова и другие выдающиеся художники современности. В 2025 году к их числу присоединился Николай Полисский — автор, чьи произведения формируют уникальный пласт российского современного искусства.

Н. Полисский — художник-философ, исследующий взаимодействие природы и творчества. Разрабатывая дизайн для проекта «Арт-коллекция Абрау», он опирался на визуальный язык ленд-арта, соединяя в нем силу природных форм и свободный творческий жест. Его композиция передает идею движения, жизненного ритма и энергии, которые художник рассматривает как основу любого процесса созидания. Большинству людей известен, как основатель знаменитого арт-парка «Никола-Ленивец», фестиваля «Архстояние» и всемирно признанный мастер ленд-арта. Его работы известны во всем мире благодаря использованию природных материалов и созданию масштабных объектов, гармонично вписывающихся в ландшафт.

Инсталляции и работы Николая Полисского представлены на крупнейших международных выставках и фестивалях, а также в коллекциях ведущих музеев мира, таких как Музей современного искусства Фонда Людвига в Венгрии, Третьяковская галерея в Москве, Русский музей в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба «Абрау-Дюрсо»