Радиолюбители РТРС вышли на связь из Вологодчины с 61 страной

В Тотьме состоялись дни активности радиолюбителей в ходе первого этапа экспедиции РТРС, приуроченной к 25-летию предприятия. Город с самобытной архитектурой «тотемского барокко» стал точкой на карте масштабного радиомарафона, охватывающего более 30 малых городов России.

Руководитель акции — заместитель генерального директора РТРС Виктор Горегляд встретился с первым заместителем главы Тотемского муниципального округа Сергеем Семеновым.

«С нами на связи радиолюбители всего мира. Всего за время работы из Великого Устюга и Тотьмы связисты РТРС провели уже более 600 радиосеансов с 61 страной, и это число будет расти. После акции каждый из участников получит от нас красочные открытки с фото местной телебашни и наиболее ярких достопримечательностей малых городов», — сказал Виктор Горегляд.

В цеху «Тотьма» Сергею Семенову продемонстрировали работу радиолюбительской станции и процесс установления связи с коллегами по всему миру.

Первый замглавы округа отметил особую значимость радиоэкспедиции и ее роль в популяризации малых и средних городов России. Он поблагодарил РТРС за социально значимую работу, благодаря которой жители могут смотреть цифровое эфирное телевидение. Первый мультиплекс доступен в Тотьме с 2013 года, второй — с 2018 года. Охват 20 обязательными общедоступными каналами в регионе составляет 98,64% населения.

Культурная программа экспедиции позволила глубоко погрузиться в историю населенного пункта. Представители РТРС посетили краеведческий музей Тотьмы и ландшафтный парк «Соль Тотемская». Краеведческий музей расположен в величественном здании бывшего духовного училища. Гости посетили залы, посвященные Петровской ремесленной школе, чьи уникальные игрушки принесли Тотьме славу «русского Нюрнберга», а также увидели художественные коллекции купеческих династий с редким мейсенским фарфором и зал палеонтологии с «сухонскими ящерами», обитавшими на этой земле миллионы лет назад.

Участники экспедиции также побывали в музее под открытым небом «Соль Тотемская» на берегу реки Ковды. Они увидели воссозданную технологию древнего промысла, который в XVI–XVII веках сделал Тотьму соляным центром страны. Гостям показали старинные рассолоподъемные трубы, глубокие колодцы и соляную варницу, где по старинным чертежам воссоздана механика выпаривания соли.

Особое впечатление на гостей произвел дом традиций и ремесел «Морошка», где бережно сохраняются народные промыслы Вологодчины. Мастерица центра Елена Парыгина рассказала о важной миссии их коллектива. «Морошка» по крупицам собирает исчезающие знания со всего региона: ездят в экспедиции по населенным пунктам, записывают уникальные техники по созданию предметов ручной работы. Все эти ценные сведения они привозят в Тотьму, чтобы сохранить живую преемственность и обучить молодежь искусству предков.

После завершения работы в городе мореходов команда РТРС отправится в село Липин Бор, где пройдут финальные для Вологодской области выходы радиолюбителей в эфир. Радиомарафон продолжится еще в 12 регионах страны и продлится до 13 августа, дня 25-летия предприятия. Условия участия в акции размещены на сайте РТРС.РФ в разделе «Радиолюбительские дипломы РТРС».