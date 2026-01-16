Волонтеры подарили новогоднее настроение детям и взрослым в новых регионах и приграничье

Команда АНО «Поколение уверенного будущего» с волонтерскими командами со всей страны уже в четвертый раз подарила волшебство новогодних и рождественских праздников детям и взрослым в новых регионах и приграничье. Проект «Новый год в новые регионы» объединил людей со всей России ради помощи и поддержки россиян в новых регионах, Белгородской и Курской областях.

— Проект стал живой ветвью федерального проекта «Новый год в каждый дом», который стартовал еще до начала СВО, — рассказал организатор и соавтор проекта, председатель правления АНО «Поколение уверенного будущего» Юрий Юрманов. – Теперь каждый год к нам подключаются новые волонтерские группы, а маршрут по историческим регионам и приграничью становится все более насыщенным событиями. Волонтеры проводят новогодние праздники для детей и взрослых, дарят сладкие подарки и игрушки, радуют своим душевным теплом.

Вместе с Кохомским Дедом-Морозом из Ивановской области в доброе путешествие отправились программный директор АНО «Поколение уверенного будущего» Татьяна Баландина (Пятигорск-Москва), команда ЛРОО «ИРРИС «Семь-Я» (Луганск), инициативная группа «Феличита» (Мариуполь), команда волонтеров с позывными Санитар и Августа (Екатеринбург), волонтеры РЖД (Белгородская область), центра помощи Юлии Немчиновой (Белгород), движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко (Курчатов), директор «Союза Добровольцев Поддержки СВО» Юрий Кравчук, Дмитрий Черноус (Ейск), автор патриотического проекта «С верой za правду!» Алина Мир и медиатехнолог, эксперт РАСО Алена Август (Москва). Собирать подарки помогали люди со всей России, в том числе проект «Женщины Победы» и «Отряд специальных гуманитарных операций», завод мягких игрушек «Смолтойс», основатель российского бренда одежды «НЕВА» Алиса Лобанова, предприниматель и меценат Андрей Пожаров и многие другие.

— Лучшие новогодние каникулы в моей жизни за последние четыре года, наверно, именно эти, — поделилась эксперт РАСО, медиатехнолог Алена Август. – Жить на ПВД, ехать по разбитым дорогам невесть куда, разворачивать праздники на площадях небольших городов и в школах, поздравлять детей, стариков, бойцов, врачей, волонтеров – и каждый раз дарить свои эмоции и видеть в ответ радостные глаза и улыбки, угадать которые нисколько не мешает маска. Хронологию доброго путешествия мы вели в каналах проекта «КОД РОССИЯ» — ведь это и есть те ценности, что делают наш народ особенным: взаимовыручка, милосердие, гуманизм, коллективизм и патриотизм. В этом проявляется широта русской души – помогать и поддерживать друг друга. Особенно приятно было получать ответные слова благодарности от малышей и взрослых, понимать, как долго эти добрые новогодние воспоминания будут согревать души детей и взрослых, наших бойцов на фронте, которые еще и своим семьям смогли отправить личные поздравления от Деда-Мороза. Сейчас именно то время, когда каждый из нас понимает про себя самое главное – что я за человек и что могу сделать для Родины и людей. Пусть это даже новогодние сладости, игрушки и слова пожеланий.

Добрые пожелания и подарки получили более 20000 человек в Мариуполе, Сартане, Талаковке, Красноармейском, Староигнатьевке, Донецке, Курахово и близлежащих поселках, Макеевке, Коммунаре, Харцызске, Горловке, Гольмовском, Луганске, Рубежном, Стаханове, Алмазном, Белом, Марковке, Красном поле, Бондарёвке, Лесной поляне, Троицком, Уразово, Валуйках, Белгороде и Курчатове и других городах и поселках — волонтеры проехали более 40000 километров по регионам.

Фото: PR-сопровождение