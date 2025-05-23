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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Нити, которые связывают

editor
By editor
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гобелены в царицыно

В музее-заповеднике «Царицыно» открыта V Триеннале текстильного искусства и современного гобелена. Проект, как и в прошлые годы – международный. В нём приняли участие мастера и профессионалы из России, Белоруссии, Казахстана, Аргентины и Молдовы. Работ в этот раз очень много. Все – разные, а тематика – многоплановая.

Материал для изготовления произведений текстильного искусства применен самый разный: шерсть, лен, полиэтилен, джутовый канал, алюминиевая проволока, пластиковая леска, бумага. Техника богата как ручной вязкой, так и работой на станке.

гобелены в царицыно

«Многообразие связей. Нити, разрывы, соединения» — таков девиз V Триеннале. Художники дали волю фантазии – родственные отношения, которые либо связывают, либо разрывают, современные компьютерные технологии, отображённые в нитях гобеленов, безусловно, растительный мир – он полон нитей и цветов. Конечно, нельзя обойти и культурное наследие народов России, истоки. Всё это присутствует в современности. Формы, сочетание оттенков, очень скрупулёзная работа художников по текстилю, идеи (увидеть вязаную душу мастера из Белоруссии, например) – главное, ради чего стоит идти на столь большой проект. А ещё стоит обратиться к ландшафтному дизайну в парке – он тоже не остался без переклички времен и эпох.

Марина АБРАМОВА,
Фото © пресс-служба Музея-заповедника «Царицыно»

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