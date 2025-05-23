Нити, которые связывают

В музее-заповеднике «Царицыно» открыта V Триеннале текстильного искусства и современного гобелена. Проект, как и в прошлые годы – международный. В нём приняли участие мастера и профессионалы из России, Белоруссии, Казахстана, Аргентины и Молдовы. Работ в этот раз очень много. Все – разные, а тематика – многоплановая.

Материал для изготовления произведений текстильного искусства применен самый разный: шерсть, лен, полиэтилен, джутовый канал, алюминиевая проволока, пластиковая леска, бумага. Техника богата как ручной вязкой, так и работой на станке.

«Многообразие связей. Нити, разрывы, соединения» — таков девиз V Триеннале. Художники дали волю фантазии – родственные отношения, которые либо связывают, либо разрывают, современные компьютерные технологии, отображённые в нитях гобеленов, безусловно, растительный мир – он полон нитей и цветов. Конечно, нельзя обойти и культурное наследие народов России, истоки. Всё это присутствует в современности. Формы, сочетание оттенков, очень скрупулёзная работа художников по текстилю, идеи (увидеть вязаную душу мастера из Белоруссии, например) – главное, ради чего стоит идти на столь большой проект. А ещё стоит обратиться к ландшафтному дизайну в парке – он тоже не остался без переклички времен и эпох.

Марина АБРАМОВА,

Фото © пресс-служба Музея-заповедника «Царицыно»