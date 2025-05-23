Выставка и концерт «Певец милостью божьей» в память о великом оперном певце И. С. Козловском

Торжественное открытие выставки и концерт в память о великом оперном певце Иване Семеновиче Козловском состоялись 22 мая в Москве, в обновленном ВЭБ Центре на Новинском бульваре. Мероприятие стало важным культурным событием в рамках празднования 125-летия со дня рождения легендарного тенора, подчеркнув значимость и актуальность его творчества для отечественной и мировой музыки.

Выставка и концерт в рамках празднования 125-летия со дня рождения Ивана Семеновича — это не только дань уважения певцу, но и возможность вспомнить, как много он сделал для мирового искусства. На концерте с триумфом прозвучали архивные записи выступлений Козловского, а также арии в исполнении солистов Большого театра и молодых оперных певцов. У собравшихся зрителей, среди которых были и те, кто пел с Иваном Семеновичем, концерт вызвал самые искренние эмоции. Инициатива ВЭБ.РФ нашла отклик у аудитории и вдохновила на творческие поиски и реализацию молодое поколение певцов, а это главная задача совместного проекта Минкультуры России и госкорпорации ВЭБ.РФ.

Выставка состояла из двух частей. Первая — работы студентов КМТИ имени Г.П. Вишневской: эскизы оперных костюмов и декораций, макеты оперных декораций, готовые оперные костюмы. Другая часть, посвященная И.С. Козловскому, рассказывает о нем и о том времени, когда он жил и творил. На выставке представлены уникальные экспонаты и фотографии. Отдельная витрина рассказывает о доме, в котором родился Козловский, его вероисповедании и о пропаганде духовной музыки.

«В рамках творческих вечеров и мероприятий мы хотим большей частью показывать молодежь. Надо, чтобы через наши масс-медиа, через наших клиентов, которые являются влиятельными людьми, через правительство Москвы и правительство Российской Федерации, продвигали наиболее талантливых людей. Таланты заслуживают, чтобы их поддерживали. Это мероприятие не просто для того, чтобы собраться и провести приятно время. Каждый сам для себя сделает вывод и найдет, может быть, того, кому захочет оказать поддержку. Люди с удовольствием приходят на наши творческие вечера, слушают и открывают для себя что-то новое. Я бы хотел поблагодарить организаторов этого концерта во главе с Аллой Силаевой. У нас появилась возможность вновь вспомнить Ивана Семеновича. Он был великим человеком», — сказал председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«Для нашей семьи это большая миссия и ответственность, потому что это память не только семьи, а национальная, даже мировая. И для нас это, с одной стороны, ответственность, с другой, конечно, очень радостно и приятно, что в наше время отдаётся дань уважения легендам сцены, таким как мой прадед. То, что благодаря ВЭБ.РФ, правительству Москвы и общим усилиям многих людей в этом году празднование юбилея проходит на очень достойном уровне, — для нашей семьи очень важно и приятно», — поделилась правнучка И.С. Козловского София Проскурякова.

К юбилею артиста Минкультуры России при участии ВЭБ.РФ реализует программу различных памятных мероприятий. 24 марта в Большом театре давали оперу «Борис Годунов», в которой Козловский исполнял партию Юродивого, — именно эта знаменитая партия принесла певцу всесоюзную славу. Кстати, в 2026 году мы будем отмечать 100-летний юбилей дебюта Ивана Козловского на сцене Большого театра. А в конце марта этого года тематический юбилейный концерт состоялся в возрожденном вокально-творческом кабинете еще одной легендарной солистки Большого, выдающейся оперный певицы Антонины Неждановой.

Талант И.С. Козловского покорил миллионы зрителей. За годы служения в Большом театре он исполнил десятки ролей, создавая былинные, лирические, драматические и трагические образы. Его голос и сейчас — эталон для многих оперных певцов. Не стоит также забывать и то, что по инициативе Ивана Семеновича появился Государственный ансамбль оперы СССР, сделавший классическую музыку доступной для всех.

Фото © пресс-служба ВЭБ