Рэпер Низам DRedd, или Низам Маметалиев — артист. Быстро завоевывает популярность, став альтернативой классическому рэпу и однообразной поп-музыке. В беседе с представителем АртМоскови он поделился историей своего восхождения и преодоления жизненных препятствий.

– Расскажите о себе. О своем удивительном жизненном пути, я мог бы выразиться фразой «от простоты к величию»...

– Да, путь через который проходят тысячи, редко у кого он легкий, и мой не исключение, за любой победой стоит трудный путь.

– Проживали в неблагополучном районе?

– Нет, проживал и живу в хорошем районе, не могу сказать плохого про район в котором я вырос, многому научил район.



– С кем вы жили?

– Я жил всю жизнь с бабушкой и братишкой, потом братишка женился и я остался с бабушкой вдвоем, бабушки это лучшие люди в мире.

– Рэп пошел со школы?

– Да, именно так, я тогда начал слушать как и все баттл-рэп, время Вити СД, Шока, Оксимирона. И в тот период, я понял, что могу сделать не хуже.

– Как вы оказались в рэпе в то время?

– Да, все как-то шло своим чередом, там с кем-то познакомился, тут куда-то позвали, так и начали ходить выступать, расти.

– Музыка не приносила вам финансового дохода?

– Какой доход? Мне рэп начал приносить какие-то деньги только в 2023 году, потому что до этого, моя музыка не была в дистрибьюции официально, и только в 2021 году я ее доставил на все платформы.



– Помните ваше первое выступление?

– И да, и нет. Помню, что это было в клубе под названием «Шиша», и конечно, как мне было тогда страшно я не помню, но было точно, помню примерные ощущения.

– Что сделали с деньгами что заработали в первые?



– Ничего, до сих пор лежат на счету, хочу потратить на отдых с семьей, и смело говорить, что музыка спонсор моих развлечений.

– Кто-то был продюсером?

– Никто, я сам всегда делал все, и продолжаю делать, как говорится «покуда хватит сил».

– Студия появилась сразу?

– Как снег на голову, ага. Нет конечно, в то время качество было дорого, а куда нам бедным артистам, к кому не обратишься все задирали цены, вот и пришлось выкручиваться самому. Собирать дома студию, учиться сводить, и т.д. Первые 6 альбомов я записал свел дома. Седьмой релиз «Левиафан» я полностью записал на студии у ребят «One Take Music».

– Сколько отняло денег и времени запись последнего альбома?

– Альбом «Левиафан» я собирал и дописывал и записал около 2-3 месяцев, денег я отдал не много, ребята сделали хорошую скидку, на все про все около 1000 долларов США.

– Как вы продвигали или продвигаете свою музыку?

– Да, в том то и дело, что я почти никак не продвигал свою музыку, и после семи летнего перерыва, точнее я музыку бросил, но почему-то ее начали слушать, видимо музыку которую ты делаешь от души в конечном итоге доходит до нужных людей, но продвижение это такое себе занятие, например все СМИ пишут о не понятных людях и их секундном успехе, а о нас забывают. А как хотелось бы чтобы о нас тоже писали, но если ты хочешь, чтобы о тебе писали надо занести, но потом, когда ты начинаешь стрелять, они сразу начинают писать «НАШИ, НАШИ, НАШИ», а где вы были до этого, когда надо было, помочь «НАШИМ» то, вот так и живем.

– За счет чего раскручиваетесь?

– Только за счет интернета. И только.

– Слушают в основном Россия?

– Да, что удивительно, ценителей в России больше, нежели на родине.

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