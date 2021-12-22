Ксюша АНТОНОВА: «Проживаю каждый день на максимум»

Сегодня в гостях у АртМосковии певица, танцовщица, автор и исполнитель стремительно набирающий обороты — Ксюша Антонова.

– Ксюша, как настроение?

– Отличное! Этим летом я наконец-то побывала на море, после пандемии, смогла восстановиться после сложного года. Набравшись сил, у меня появилось вдохновение на свой авторский трек и вот уже через несколько недель он выйдет на всех популярных площадках.

– Каков основной распорядок дня у вас сегодня?

– У меня нет чёткого распорядка дня, я проживаю каждый день на максимум. Стараюсь разнообразить свою жизнь.

– Расскажите нам о своём детстве?

– В детстве я была ребёнком «сорви голова». Мне всегда хотелось попробовать что-то новое, сделать то чего нельзя… Родители с самого детства поддерживали моё стремление к неизведанному.

– Как вы стали заниматься музыкой?

– Заниматься музыкой я начинала в школьном хоре, потом нашла вокальный кастинг, который успешно прошла и через полгода папа написал мне первый трек «как птица»

– Знаем, у вас был печальный опыт прохождения кастинга, расскажете о нем?

– Не хочется вспоминать о негативе, главное, не зацикливаться на этом и идти вперёд.

– Дайте совет молодым артистам, как после такого не уйти в депрессию и продолжать творить?

– Надо всегда помнить, чтобы сделать работу идеально, надо несколько раз ошибиться. Неудачный опыт, это тоже опыт, не нужно воспринимать это так как будто так всегда будет и ничего не изменить! Проведя хорошую работу над ошибками можно покорить любые высоты.

– Ваш первый сингл «Как птица» — яркий дебют, все сложилось так как вы хотели?

– С этим треком я прошла много конкурсов, в большинстве которых была победителем. Так же мы записали клип, который вызвал бурную реакцию у людей, но не у всех она была с хорошей стороны. Это был мой первый релиз и я считаю что он очень удался!

– Расскажите нашим читателям о обучении Ирины Ортман? Что дала вам Ирина, как педагог?

– Ирина дала мне «старт». Она была первой кто поверила в меня и поддержала во всех творческих начинаниях. Как педагогу, Ирине равных нет… В каждое занятие она вкладывала душу, давала новые методики, прорабатывала со мной все недостатки.

– Дальше у вас выходит ряд синглов и клипов, какой самый запоминающийся?

– Мой авторский трек «Проваливай милый». В этот трек я вложила душу, выплеснула всё что было внутри. Я очень надеюсь что вы полюбите его так же сильно, как и я)

– Сегодня, музыка для вас на первом месте?

– Пока что на первом месте для меня учёба, работа и установление меня как личности. Но при этом, я понимаю что без музыки не смогу, поэтому всё своё свободное время я уделяю творчеству.

– В свой день рождения вы выпустили успешный сингл «Думать о тебе» довольны реакцией людей?

– Честно, я не ждала такой большой отдачи после выпуска этого ремикса. Но на моё удивление очень многим полюбился этот трек. Я очень рада что у меня есть такие слушатели, спасибо за обратную связь.

– Многие песни для вас написал папа, а сами пишете стихи или музыку?

– В этом году я впервые написала свой авторский трек, до этого не писала ничего сама.

– Какая из ваших песен для вас самая близкая?

– «Проваливай милый» это трек, который я написала за день. Туда я вложила все свои эмоции и мысли. Наверное, это самый близкая для меня песня, потому что я спела о том, о чём кричала моя душа.

– Ваш папа — ваш лучший друг?

– Мой папа Вадим Антонов. Талантливый и многогранный человек, в этом году получил премию «Продюсер года». По поводу вашего вопроса… Смотря в какой ситуации. В работе и творчестве папа мой руководитель, но в каких-то жизненных моментах он и правда мне как лучший друг.

– Секреты красоты от Ксюши Антоновой, какие Бьюти лайфхаки есть у вас для наших читательниц?

– Секрет красоты заключается в максимальной простоте. Чтобы стать прекрасной внешне, нужно наладить внутреннюю красоту.

– Какие творческие планы у Ксюши Антоновой?

– В ближайшее время вас ждёт 2 релиза и много всего интересного, следите за новостями.

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