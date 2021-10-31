«Ночь искусств» в музеях Подмосковья в режиме онлайн: выставки, спектакли, концерты, мастер-классы

4 ноября 2021 года в музеях Московской области пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». Как и в прошлом году, все мероприятия состоятся в онлайн-формате. Это будут эксклюзивные программы, подготовленные специально к «Ночи искусств».

Например, историко-художественный музей «Новый Иерусалим» представит ключевые работы временной выставки «Константин Горбатов. Приближая красоту».

Литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» проведет онлайн-трансляцию мини-спектаклей Мелиховского театра «Чеховская студия» – инсценировок ранних юмористических рассказов великого русского писателя.

А актеры Серпуховского музыкально-драматического театра в Белом зале Серпуховского историко-художественном музея сыграют онлайн-спектакль «Граф Нулин» по шуточной поэме А.С. Пушкина.

Музей-заповедник «Зарайский кремль» проведет видеолекции «Миколка зарайский и другие герои Достоевского» и «Барство было препротивное!..», посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, а также мастер-класс «Чудеса из бумажной лозы».

Историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина представит онлайн-экскурсию по старинному парку усадьбы Вязёмы и онлайн-трансляцию концерта лауреата международных конкурсов Натальи Гавриловой «Прикосновение» из цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе», а музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» выложит на своем YouTube-канале запись концерта Пушкинского музыкального театра в интерьерах усадьбы.

Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник пригласит на видеоигру с мастер-классом «Загадки на кончике кисточки», видеолекцию «Казанская икона Божьей Матери – заступница Земли Русской», посвященную одной из самых почитаемых на Руси икон, и на семейную игру «PRO Искусство».

Мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского совместно с художественным отделением Клинской детской школы искусств имени П.И. Чайковского подготовил программу, посвященную выставке «Рассказы Чайковского. Насекомые».

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей на своем YouTube-канале познакомит зрителей с новой выставкой «Северная обитель или Богарне и его потомки в России», посвященной событиям 1812 года.

Мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока совместно с Музеем-архивом Д.И. Менделеева в Санкт-Петербурге подготовил программу «Петербургская квартира Д.И. Менделеева. События из жизни ученого».

Военно-технический музей покажет уникальные кадры испытаний шнекороторного вездехода и расскажет об истории завода имени Лихачева – знаменитого ЗИЛа.

А сотрудники музея народных художественных промыслов вместе с преподавателями Федоскинского филиала лаковой миниатюрной живописи проведут экскурсию по усадебному дому Лукутиных – создателей лаковой мануфактуры в Федоскино, основателей художественной школы.

В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» состоится серия авторских онлайн-экскурсий «Музейное ожерелье» по всем экспозициям и онлайн-концерт популярной музыки в исполнении Алины Катышевой.

Музей-резиденция «Арткоммуналка» пригласит на онлайн-выставку арт-резидента, художницы Марии Арендт «Коломна. Ткань города».

Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» предложит своим онлайн-посетителям виртуальную экскурсию по выставке «Благочестивые Константиновичи», посвященную Константину Константиновичу Романову (1858–1915) – великому князю, внуку императора Николая I.

Напомним, что музеи с 28 октября по 7 ноября работают с 50-процентной заполняемостью. У взрослых посетителей обязателен QR-код и документ, удостоверяющий личность. У несовершеннолетних детей QR-коды спрашивать не будут.

Экскурсионные группы в музеях – не более 5 человек.

Всероссийский проект «Пушкинская карта» в этот период не закрывается. Молодые люди от 14 до 22 лет смогут с помощью средств на «Пушкинской карте» пойти в любой музей Московской области. Сегодня в этой программе участвуют 14 подмосковных музеев.

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