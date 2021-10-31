САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: премьера перформанса «Lockdown» на Новой сцене Александринского театра

1 ноября 2021 года на Новой сцене Александринского театра состоится премьера перформанса «Lockdown» в рамках проекта «Чтения со смыслом». Постановка Аллы Дамскер по одноименному произведению Ирады Берг – это размышление о любви и попытка ответить на вопрос: в чем тайна химии между мужчиной и женщиной и почему так часто нашему счастью мешают стереотипы и страхи. В главных ролях – Екатерина Варнава, Сати Спивакова и Ирада Берг.

Одним из лейтмотивов пьесы «Lockdown» является попытка переосмыслить средневековый роман «Тристан и Изольда» – один из самых романтичных и красивых романов о любви. Но случилась ли между Тристаном и Изольдой любовь, или же виной лишь напиток, приготовленный матерью Изольды и разжегший страсть между двумя по сути чужими друг другу людьми… Lockdown – это попытка представить, что случается с героями спустя тридцать лет. В чем тайна химии между мужчиной и женщиной, и почему порой мы оказываемся заперты в рамках стереотипов и страхов?

Любой человек может оказаться в изоляции, и не всегда удается разобраться в причинах сложившейся ситуации самому. Человеческие трансакции вскрывают потаенные переживания и проблемы. Наши чувства являются продолжением нашего эго и причину надо искать прежде всего в себе.

Героини пьесы – Магда, Изольда и Крис – включаются в процесс терапии. Психотерапевт Магда пускает героев по лабиринтам подсознания, иронично добавляя при этом: «И мы будем с Вами падать и падать, потому что дна не существует»…

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