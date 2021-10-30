БЕЛГОРОД: «Ночь искусств – 2021» в онлайн-режиме

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4 ноября 2021 года Белгородская государственная филармония присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств» на своих площадках в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». В этом году мероприятие приурочено ко Дню народного единства и посвящено многообразию культур народов России.

Белгородская область — географическая точка, в настоящее время являющаяся своеобразным «межэтническим перекрестком», где органично пересекаются и переплетаются национальные культуры Севера и Юга, Востока и Запада. Сохранение национальной самобытности и музыкальной культуры, поддержка интереса к народным праздникам, обычаям и воспитание толерантности сегодня приобретают особую значимость и актуальность.

В программе:

  • 18:00 – «Понимать музыку»  — интеллектуальная игра  с артистами и солистами Филармонии. Авторский проект лектора-музыковеда Любови Безруковой. Тема: «Русская музыка в лицах и событиях»;
  • 19:00 – Концерт симфонического оркестра «Сказки в музыке русских композиторов» (Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, Лядов);
  • 20:00 – Концерт органиста Тимура Халиуллина, онлайн-экскурсия по устройству белгородского органа;
  • 21:00 – Приветственное обращение  дирекции филармонии и онлайн трансляция концерта ансамбля песни и танца «Белогорье» – «Просторы России».
Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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