Ночь в Еврейском музее

В ночь с 21 на 22 мая Еврейский музей и центр толерантности примет участие во всероссийской акции «Ночь в музее — 2022». На этот раз посетителей ждет специальная программа «10-летие Еврейского музея и центра толерантности: показываем хиты», где будут собраны особенно полюбившиеся гостям за все годы существования музея события и темы.

22:10 – 23:30 – В кинозале нового пространства музея пройдет public talk «Без исключений. Новая норма для людей и зданий», где спикеры попробуют ответить на вопрос, как принципы инклюзии, толерантности и эмпатии могут помочь человеку сохранить себя и остаться в поле цивилизации. Участниками встречи станут главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода, российский паратриатлет Ярослав Святославский, куратор проекта «Открытый музей», руководитель отдела междисциплинарных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина Евгения Киселева, архитектор, партнер архитектурного бюро NOWADAYS office Наталья Масталерж и вице-президент Группы «Эталон» Максим Берлович. Модератором выступит главный редактор Forbes Life и Forbes Woman Юлия Варшавская. Мероприятие инициировано отделом инклюзивных практик Еврейского музея и центра толерантности и будет сопровождаться переводом на русский жестовый язык.

23:45 – 01:35 – Также в кинозале пройдет показ израильской драмы «Примечание» о вечном соперничестве отца и сына (2011). Режиссер Джозеф Седар говорит на серьезные темы в ненавязчивой трагикомической форме. На Каннском кинофестивале картина получила награду за лучший сценарий, фильм был удостоен девяти наград израильской кинопремии «Офир» и номинирован на «Оскар». Кинопоказ подготовлен в партнерстве с посольством Государства Израиль в РФ.

00:00 – 01:00 – В рамках акции музей откроет новый сезон проекта «Внеклассные чтения»: рассказ «Сон смешного человека» Фёдора Достоевского в эту ночь прочтут актриса Лаборатории Дмитрия Крымова, дважды лауреат премии «Золотая маска» Мария Смольникова (фильмы «Сталинград», «Дочь», «Джетлаг») и актер, режиссер, победитель чтецкого конкурса современной поэзии Иван Орлов (фильмы «Тихий Дон», «Движение вверх»). Чтения пройдут в сопровождении авторских музыкальных зарисовок виолончелистки, мультиинтрументалистки и композитора Ульяны Волковой, известной по работе с проектами «Синекдоха Монток», Zventa Sventana, Apocaliptyca, Стивом Ваем и Кириллом Рихтером. Проект «Внеклассные чтения» реализован при поддержке бизнесмена и основателя Благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева.

23:00 – 02:00 – На обзорных и тематических экскурсиях в рамках «Ночи в музее» гости смогут познакомиться с основной интерактивной экспозицией музея, выставкой «The Lonka Project. Человек под номером», узнать о традиционном еврейском изобразительном искусстве, его образах и символах («Еврейское искусство: трудности перевода»), а также о самых известных блюдах и особенностях еврейской национальной кухни («Легенды и мифы еврейской кухни: если бы фаршированная рыба могла говорить»). Для глухих и слабослышащих посетителей пройдет экскурсия по основной экспозиции на русском жестовом языке.

22:10 – 01:00 – Центр толерантности проведет несколько лекций и мастер-классов по психологии, в том числе в рамках проекта «Управляя турбулентностью».

22:10 – 03:00 – В новом библиотечном пространстве будет организован буккроссинг: все желающие смогут оставить книгу и выбрать взамен что-то новое. Участники акции получат скидку 15% на покупки в Лавке музея.

22:10 – 03:00 – Задавать настроение в эту ночь будет атмосферный диджей-сет на виниле от Тимура Омара — диджея, промоутера и коллекционера пластинок.

22:10 – 02:00 – На летней веранде пройдет pop-up ярмарка от Музейной лавки: здесь будет представлен винил, книги, сувениры из керамики, украшения и свечи.

22:10 – 02:30 — Посетители акции «Ночь в музее» также смогут попробовать кошерные блюда из сезонного меню фудтрака кафе «Ришон», а также унести с собой на память плакат с символической надписью от Partisan Press — стрит-арт проекта мастерской «Демоны печати».

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