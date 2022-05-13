Премьера фильма Джузеппе Торнаторе «Эннио. Маэстро», посвещенному Эннио Морриконе в кинотеатре «Художественный»

30 мая 2022 года в кинотеатре «Художественный» пройдет российская премьера фильма Джузеппе Торнаторе «Эннио. Маэстро», посвященного жизни и творчеству одного из самых признанных композиторов современности — Эннио Морриконе.

За свою более чем 70-летнюю карьеру Морриконе написал порядка 500 саундтреков к кино и телевидению и продал более 70 миллионов пластинок. В 2007 году он получил Почетный «Оскар» «за великолепный и многогранный вклад в искусство киномузыки», а в 2016 — еще один «Оскар» за музыку к фильму «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино.

Съемки фильма длились пять лет, в течение которых Джузеппе Торнаторе путешествовал по миру, записывая интервью с Бернардо Бертолуччи, Квентином Тарантино, Вонгом Кар Ваем, Клинтом Иствудом, Джоном Уильямсом, Хансом Циммером и многими другими режиссерами и музыкантами, работавшими с Морриконе. Интервью перемежаются с фрагментами из частной жизни музыканта, записями известных мировых концертных турне, историями знаменитых друзей и коллег, а также ранее не публиковавшимися архивными кадрами.

«Эннио» Джузеппе Торнаторе — блестящий документальный биопик о, вероятно, самом великом композиторе в истории кино, которого называют родоначальником жанра, а Квентин Тарантино ставит в один ряд с Моцартом, Шубертом и Бетховеном. В фильме Морриконе предстает не только соавтором великих киномастеров, неутомимым трудоголиком, чародеем запоминающихся мелодий (сам он недолюбливал мелодизм и не очень понимал, чем так хороши принесшие ему успех саундтреки к ранним фильмам Серджо Леоне), но настоящим авангардистом, смело вводившим в музыкальную ткань посторонние звуки, и как никто умевшим рисовать портреты киноперсонажей при помощи звука», – говорит программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

Подробности на сайте кинотеатра.

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