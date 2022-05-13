Теона Контридзе and band выступят с концертом в Москве

Теона Контридзе and band откроет новый сезон фестиваля концертов на крыше ROOF FEST.
ROOF FEST возвращается в столицу! В рамках фестиваля выступят Ева Польна, Фрукты, Рита Dakota, Лолита и Monoplay. А уже 9 июня сезон откроет джаз-панк дива Теона Контридзе and band.
Tеона Контридзе — яркая исполнительница родом из Грузии, которая давно покорила сердца российских слушателей. Жизнерадостные перформансы Теоны сочетают в себе дух кабаре и драйвовые аранжировки известных эстрадных песен. На крыше Gipsy певица вместе со своим бэндом исполнит композиции из EP с обманчивым названием «Антихит». Но, конечно, не обойдется и без хитов — под летним московским небом прозвучат любимые поклонниками «В синем море», «Арго» и «Ветер перемен».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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